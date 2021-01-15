  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2021 08:31

【全球放水】美聯儲鮑威爾：非討論調整購債時候，短期內不會加息

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾在普林斯頓大學網絡研討會上表示，由
於美國經濟仍遠未達到通脹和就業目標，目前不是討論調整購債計劃的時候，短期內不會加息
　　鮑威爾表示，「全球金融危機的一個教訓是，要要小心不要過早退出。再說，如果你發出退
出的信號，也不要總是談論退出，因為市場正在傾聽。」（ｅｃ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/01/2021
《神州經脈》全年進出口規模創新高　本土確診續破百　滬指兩連跌
FOCUS14/01/2021
【FOCUS】中國出口逆疫新高　大宗商品熱潮剛起
財經熱話14/01/2021
【吉利開車】國策扶持新能源汽車業　黃德几:吉利東風待回調再入
中國故事14/01/2021
《京城近觀》病毒這次為何選中河北？
開市Good Morning14/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：廣汽可趁低吸納
財經熱話13/01/2021
國際油價創11個月高位　「三桶油」齊升半成領跑藍籌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞維健馨 舒馨益生元（原味）

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>