【全球放水】美聯儲鮑威爾：非討論調整購債時候，短期內不會加息

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾在普林斯頓大學網絡研討會上表示，由

於美國經濟仍遠未達到通脹和就業目標，目前不是討論調整購債計劃的時候，短期內不會加息

鮑威爾表示，「全球金融危機的一個教訓是，要要小心不要過早退出。再說，如果你發出退

出的信號，也不要總是談論退出，因為市場正在傾聽。」（ｅｃ）

