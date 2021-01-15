【拜登當選】拜登經濟紓困方案欠驚喜，道期跌近百點

《經濟通通訊社１５日專訊》美國當選總統拜登公布１﹒９萬億美元經濟紓困方案，涵蓋援

助州及地方政府等民主黨優先事項上，此舉或遭共和黨反對。而由於整個方案未給投資者帶來太

多驚喜，道期現跌９５點報３０８１４，標指期貨報３７７８點軟１２點，而納指期貨報

１２８７７跌２３點，整體跌幅算是溫和。美元指數最新報９０﹒３６升０﹒１６％。（ｅｃ）

