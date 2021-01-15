【中概焦點】唯品會擬下半年來港第二上市，集資１５６億

《經濟通通訊社１５日專訊》據內地媒體引述知情人士報道指，唯品會計劃今年下半年來港

第二上市，擬撥出５％至１０％的股份在香港上市，最高融資２０億美元（１５６億港元）。

據報，唯品會已委託高盛、摩根大通和摩根士丹利負責上市事宜。唯品會、高盛、摩根大通

和摩根士丹利對此不予置評。（ｃａ）

