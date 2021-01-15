【新冠肺炎】日本推７４１８億日圓緊急預算儲備支援配合防疫企業

《經濟通通訊社１５日專訊》據路透報道，日本財務省表示，內閣周五決定動用７４１８億
元（日圓﹒下同）（約５５３﹒３１億港元）的緊急預算儲備，支持因配合防疫而縮短營業時間
的企業。
今次動用預算儲備後，日本最初總計１１﹒５萬億元（約８４６５﹒５億港元）的抗疫專項
資金中，餘額為５﹒６６萬億元（約４２００億港元）。（ｃａ）
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