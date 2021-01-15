【內銀起動】招行績佳行業復甦指日可待，吼落後內銀股買入長揸

《經濟通通訊社記者張穎淇１５日報道》內地經過去年疫情與經濟不景，內銀股走勢低迷後

，板塊今日出現復甦勢頭，主要由於招行（０３９６８）（滬：６０００３６）和興業銀行（滬

：６０１１６６）公布全年度業績快報，純利均錄得正增長，刺激內銀Ｈ股普遍上升，大幅跑贏

大市。



＊招行全年度多賺近５％，野村升目標價至６９元＊



招行公布２０２０年度全年純利９７３﹒４２億人民幣升４﹒８２％，每股收益３﹒７９元

人民幣；營業收入２９０５﹒１億元人民幣升７﹒７１％，當中非利息淨收入１０５４﹒９億元

人民幣升９﹒１９％。興業銀行方面，去年歸屬於母公司股東的淨利潤６６６﹒２６億元人民幣

增長１﹒１５％，而資產質量亦有好轉，不良率「雙降」，公司年底不良貸款餘額４９６﹒５６

億元人民幣，較上年末減少３３﹒６６億元人民幣；不良貸款率１﹒２５％，較上年末下降０﹒

２９個百分點，成績算是十分理想。

野村發表研究報告指出，招行第四季純按年增長３３％，呈Ｖ形反彈，決定上調其長期股本

回報率預測１個百分點至１７％，Ｈ股目標價調高１１％至６９﹒０７元，重申「買入」評級。

招行業績向好並獲大行稱讚，其Ｈ股今早升５﹒６％報６０﹒３５元，盤中見６２﹒０５元

創出上市新高。其他內銀股亦齊齊走上領跑大市，藍籌股工行（０１３９８）和建行（００９３

９）半日分別升２﹒１９％報５﹒１４元，及漲２﹒４７％報報６﹒２２元。



＊黃偉康：行業兩大困憂漸解除，建行工行現價買＊



內銀股今日發力，加上經濟或開始復甦進程，是否行業反彈的開端？安里主席兼行政總裁黃

偉康向《經濟通通訊社》表示，同意內銀板塊開始步入復甦走勢。他認為，此前阿里巴巴（０９

９８８）旗下螞蟻集團上市受阻，是因為中央希望其集中於支付系統而不是貸款業務，反映國家

對貸款業擬有更強監管，此大方向料引致貸款服務再次聚焦於銀行業，而非其他貸款公司，變相

利好內銀前景。

早前市場憂慮內銀股面臨兩大困難，其一是憂慮內銀業績增長受壓，其次是行業潛在負債率

高的問題，但黃偉康指出，兩大憂慮因續漸解除，例如內房減債行動等，或可長線利好內銀行業

前景。因此，他看好板塊復甦，建議可以買入相關股作中、長線部署。四大國有銀行，包括中行

（０３９８８）、建行（００９３９）、工行（０１３９８）及農行（０１２８８）中，他推薦

建行，認為該股２０１８年頭時高見８﹒３元之後，表現一直反覆回調，至現時約６﹒２元位置

，相對湣在反彈空間較大，建議現價買入部署，中長線望重上２０１８年初高位。另外，他亦看

好工行投資前景，認為現價可部署，如突破去年７月高位５﹒２９元，相信可再走上升破７元以

上水平。



＊內地地區性銀行值博，鄭州銀行現價可吼＊



除了四大國有銀行外，黃偉康認為投資者亦可留意內地地區性銀行，皆因相關股份波動性較

大，值博率相應提高。例如可以考慮鄭州銀行（０６１９６），雖然成交未如其他大型內銀股，

但他指由於行業前景獲市場看好，相信資金最終會轉場流入，帶動股價有更大的升勢。該股最近

股價企穩２５０天線（約１﹒９５６元），為明顯支持信號，因此建議投資者亦可現價買入，作

中長線部署。

最新有消息指郵儲行（０１６５８）獲「中國巴菲特」李錄旗下對沖基金增持，而持股數達

５％以上，帶動該股今日爆升。對於郵儲行，以及招行的投資前景，黃偉康指出，兩股今日升勢

強勁，但投資者如未有持貨則不建議現價追入，因板塊仍有其他股份較落後，值博率較高。然而

，投資者仍想買入招行，基於急升後回吐壓力較大，或可待股價回落至５５元以下位置才會考慮

。至於郵儲行，他暫不建議。

