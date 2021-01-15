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即市新聞

15/01/2021 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》小米長線或須提早換馬

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融
業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為郵儲銀行
（０１６５８）、中海油（００８８３）與招商銀行（０３９６８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選小米集團（０１８１０）、金沙中國（０１９２８）與永利澳門（０１１２８）。
　　小米開市暴跌１１﹒１８％，跌幅遠較昨晚（１４日）ＡＤＲ市場為大；也許大戶沽家知道
散戶喜歡以１０％跌幅作為止蝕參考，狠心進行震倉吧。於筆者的「中線證券排行榜」內，該股
於昨天收市時排行第３４位，並非中線投資者應持有的對象。然而「長線證券排行榜」內，其排
名為第４位，代表長線投資者會受到裂口低開的市況影響。理論上，我們須得本月結束前後才決
定是否沽貨換馬，但於新重大利淡消息出現後，有需要根據其未來數個交易日的回升力度，提早
考慮。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專業：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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