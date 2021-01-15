《談國論企－黎偉成》通貨受控有利經濟穩中有進成長

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ同比及環比於２０２０年１２月份皆溫和回升，全

年亦穩增，有利央行有彈性地採取更適當的貨幣政策，推動國民經濟穩中有進地提質發展。國家

採取「國內大循環」、「國內外雙循環」配合需求側和供給側的最新策略，使經濟今年會提速上

升，通脹率徐徐回升是可以預期之事，該處可控水平。



＊豬肉鮮菜價料續緩升有利控制通脹＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格於２０２０年１２月份同比上升

０﹒２％，相對於１１月份同比回落０﹒５％無疑由跌轉升，但升幅比１０月份的０﹒５％要低

，並使由１０至１２月份組成的２０２０年第四季度的平均增長僅為０﹒０６６％，相對於６至

８月的三季度所升的２﹒２６％收窄約２﹒１９４個百分點，乃增長偏低的季度，並使

２０２０年全年的增長率２﹒５％，較２０１９年的２﹒９％升幅低０﹒４個百分點，顯通貨受

控。

需要指出者，為：ＣＰＩ於２０２０年的走勢先高後低，特別是首季的升幅高達４﹒９６％

，乃受１月份及２月份分別上升５﹒４％與５﹒２％所推動，所受壓力主要來自食品煙酒踞高不

下的刺激，尤其是此項於２月份的分類指數高達１６，其中重要因由為豬肉分類指數同比大幅上

升至１３５﹒２，促畜肉類分類指數急升至８７﹒６。

同樣的是，ＣＰＩ於２０２０年四季度增長明顯放緩，乃受惠於以豬肉為主的肉畜類價格回

落所致。

要集中談ＣＰＩ於２０２０年１２月份的表現。最惹人注目的，仍然是（一）豬肉價格由過

去兩年多的急漲，轉升幅收窄，到近期更由升轉跌：分類指數於２０２０年１２月份同比回落１

﹒３％，跌幅低於１１月份的１２﹒５％和１０月份的２﹒８％，但仍屬三連跌，確認扭轉９月

份同比增２５﹒５％、８月份升５２﹒６％以至兩年多以來大增之況；而豬肉價於是月影響

ＣＰＩ回落０﹒０６％，１１月份及１０月份則分別跌０﹒６個百分點和０﹒４７個百分點，亦

止住９月份上漲１個百分點，相對於最嚴重的２月份所影響上漲３﹒１９個百分點，不可同日而

語。

豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升：產量於２０２０年三季度即使減量

１０﹒８％，但比上半年同比所減１９﹒１％少減８﹒３個百分點，而一季度減２９﹒１％。更

重要的是，生豬存欄量於三季度末達３﹒７０３９億頭同比增加２０﹒７％，特別是能繁殖母豬

存欄量３８７２萬頭增２８％，豬肉有望持續降價，對通脹和民生皆為佳訊。

非洲豬瘟於２０１８年８月份肆虐於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生

豬需時，使豬肉供應和價格只有可能逐步有序地回落，該是可預期的希望，此望終在２０２０年

１０月實現，居民捱貴價豬肉逾兩年，令人唏噓不已。

即使豬肉價格持續下跌，但肉畜分類指數於２０２０年１２月份同比仍升０﹒６％，止１１

月份同比大幅下跌７﹒３％之況，因牛肉及羊肉分類指數皆增４﹒６％。



＊衣著居位生活用品交通醫療等通貨價穩＊



至於食品煙酒大類的其他項目，則有頗不少呈不同程度回升之壓，特別是（二）鮮菜，價格

升幅續收窄，亦有利於通脹進一步降溫：分類指數於２０２０年１２月份同比增長６﹒５％，低

於１１月份的８﹒６％和１０月份的１６﹒７％升幅。此可在一定程度意鮮菜的種植所受的惡風

暴雨等天災影響有所緩和。鮮菜價格分類指數在６月份由５月份之跌８﹒５％轉升４﹒２％，到

７月份的升幅為７﹒９％，８月份更提升至１１﹒９％的雙位數水平，９月份更惡化，到１０月

份始象徵式的放緩，而１１和１２月份升幅明顯收窄，故影響ＣＰＩ由年中的０﹒３８個百分點

降至年低的０﹒１７個百分點。

再看（三）ＣＰＩ中最重要的食物煙酒分類指數，於２０２０年１２月份同比回升１﹒４％

，而１１月份減０﹒７％，和１０月份增２﹒４％，對ＣＰＩ的影響為正數０﹒４４個百分點，

其中蛋類等跌價，而鮮果、水產品類略升。

（四）其他民生類別的通貨，如衣著、居住、生活用品及服務、交通和通信、教育文化和娛

樂、醫療等價格皆受控，實屬佳象。

中國最近力推的國內大循環、國內國際雙循環的政策，有助進一步提升經濟的提質增量的力

量，而ＣＰＩ續受控，會是一個很正面的支持力量。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

