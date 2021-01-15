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即市新聞

15/01/2021 09:24

《異動股》小米（１８１０）開挫逾１１％，被美列入投資黑名單

　　《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）裂口低問，穿１０天及２０天線，現價跌
１１﹒１７９％，報２９﹒０００元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１３﹒３％。該股
成交約５４１９萬股，涉資１５﹒７２億元。
　　美國國防部周四宣布，將９間中國企業列入與中國軍方有關聯的制裁名單，包括小米（０１
８１０）、中國商用飛機及中國航空集團。
　　根據華府修訂版行政命令，美國企業和投資者自今年１１月１１日起需將疑有中國軍方背景
的企業清倉。
　　計及是次新增的第四批企業，美國防部認定的中國軍方控制企業名單中共有４４間公司，包
括中移動集團、中電信集團、中芯（００９８１）、中海油集團等等。
　　現時，恆生指數報２８３９４，跌１０２點或跌０﹒３６％，主板成交９２﹒７９億元。國
企指數報１１２４９，跌４９點或跌０﹒４４％。恆生科技指數報８８１４，跌８０點或跌０﹒
９１％。

　　表列被美制裁部份股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　（０１８１０）　　　２９﹒００元　　　跌１１﹒１７９％
　　中芯　（００９８１）　　　２８﹒４０元　　　　升０﹒８８８％
　　中移動（００９４１）　　　４７﹒２０元　　　　升０﹒１０６％
　　中電信（００７２８）　　　　２﹒３３元　　　　升１﹒３０４％
　　中海油（００８８３）　　　　８﹒０５元　　　　跌１﹒５８９％
　　中聯通（００７６２）　　　　５﹒０５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｉ）

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