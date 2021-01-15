《異動股》小米（１８１０）開挫逾１１％，被美列入投資黑名單

《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）裂口低問，穿１０天及２０天線，現價跌

１１﹒１７９％，報２９﹒０００元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１３﹒３％。該股

成交約５４１９萬股，涉資１５﹒７２億元。

美國國防部周四宣布，將９間中國企業列入與中國軍方有關聯的制裁名單，包括小米（０１

８１０）、中國商用飛機及中國航空集團。

根據華府修訂版行政命令，美國企業和投資者自今年１１月１１日起需將疑有中國軍方背景

的企業清倉。

計及是次新增的第四批企業，美國防部認定的中國軍方控制企業名單中共有４４間公司，包

括中移動集團、中電信集團、中芯（００９８１）、中海油集團等等。

現時，恆生指數報２８３９４，跌１０２點或跌０﹒３６％，主板成交９２﹒７９億元。國

企指數報１１２４９，跌４９點或跌０﹒４４％。恆生科技指數報８８１４，跌８０點或跌０﹒

９１％。



表列被美制裁部份股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２９﹒００元 跌１１﹒１７９％

中芯 （００９８１） ２８﹒４０元 升０﹒８８８％

中移動（００９４１） ４７﹒２０元 升０﹒１０６％

中電信（００７２８） ２﹒３３元 升１﹒３０４％

中海油（００８８３） ８﹒０５元 跌１﹒５８９％

中聯通（００７６２） ５﹒０５元 無升跌

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（ｋｉ）

