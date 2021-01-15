《異動股》內銀股造好，郵儲行飊約１５％破頂，工行升近３％跑出

《經濟通通訊社１５日專訊》郵儲行（０１６５８）Ｈ股升幅擴大至１４﹒８２％，報５﹒

５元，盤中最高見６１﹒５元破頂，成交約１﹒０７億股，涉資５﹒６７億元。Ａ股（滬：６０

１６５８）現價５﹒５２元人民幣，升９﹒９６％，成交１４﹒８６億元人民幣，涉及２﹒７５

億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２０﹒２４％。

前學運人士李錄創辦的對冲基金喜馬拉雅資本於上月１８日，增持郵儲行１３２６﹒２萬股

，涉資５６０７﹒０４萬，令其持股增至１０﹒０６億股或５﹒０６％。

工行（０１３９８）暫升２﹒９８％，報５﹒１８元，為表現最佳藍籌。

招行（０３９６８）升５﹒９５％，報６０﹒５５元，集團去年純利９７３﹒４２億元人幣

，按年升４﹒８２％。

中金表示，預計去年第四季上市銀行歸母淨利潤增速４３﹒８％，推動全年淨利潤增速由負

轉正，主要因規模擴張較快及信用成本明顯回落。

現時，恆生指數報２８４３７，跌５９點或跌０﹒２１％，主板成交５３４﹒８６億元。國

企指數報１１２９３，跌５點或跌０﹒０５％。恆生科技指數報８７３７，跌１５７點或跌１﹒

７７％。

即月期指新報２８４３６，跌４０點，低水１點。即月國指期貨報１１２７９，跌１６點，

低水１５點。即月科指期貨新報８７４６，跌１４６點，高水１４點。

上證綜合指數報３５６９，升３點或升０﹒０９％，成交１２５６﹒９０億元人民幣。深證

成份指數報１４９３１，跌１３８點或跌０﹒９２％，成交１４５６﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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郵儲行 （０１６５８） ５﹒５０元 升１４﹒８２％

工行 （０１３９８） ５﹒１８元 升２﹒９８％

建行 （００９３９） ６﹒２４元 升２﹒８０％

交通銀行（０３３２８） ４﹒４０元 升２﹒０９％

中行 （０３９８８） ２﹒７５元 升１﹒４８％

招行 （０３９６８） ６０﹒５５元 升５﹒９５％

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（ｎｓ）

