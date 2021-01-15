《異動股》小米跌幅擴至逾１２％，發公告澄清非中國軍方關聯企業

《經濟通通訊社１５日專訊》小米（０１８１０）午間公布，表示注意到美國國防部將其列

入中國軍方關聯清單，並對其實施相關制裁。公告回應，集團確認其並非中國軍方擁有、控制或

關聯方，亦非美國ＮＤＡＡ法律下定義的中國軍方公司。

小米午後跌幅擴大至１２﹒２５％，報２８﹒６５元，穿二十天線（３１﹒９８２元），成

交約７﹒９７億股，涉資２３５﹒２４億元。

集團表示將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。並正審閱該事件的潛在後果，將會適

時發布進一步公告。

現時，恆生指數報２８４３３，跌６３點或跌０﹒２２％，主板成交１４４５﹒４２億元。

國企指數報１１２５６，跌４２點或跌０﹒３８％。恆生科技指數報８７０６，跌１８９點或跌

２﹒１２％。

即月期指新報２８４５４，跌２２點，高水２０點。即月國指期貨報１１２５０，跌４５點

，低水６點。即月科指期貨新報８７２３，跌１６９點，高水５２點。

上證綜合指數報３５４２，跌２３點或跌０﹒６７％，成交３１４９﹒９８億元人民幣。深

證成份指數報１４８１１，跌２５８點或跌１﹒７１％，成交３５４０﹒３９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２８﹒６５元 跌１２﹒２５％

阿里巴巴（０９９８８） ２４０﹒８０元 升２﹒４７％

騰訊 （００７００） ６３２﹒００元 升０﹒４０％

京東集團（０９６１８） ３４９﹒４０元 跌１﹒１３％

美團 （０３６９０） ３０６﹒００元 跌２﹒３０％

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（ｎｓ）

