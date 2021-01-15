【螞蟻整改】人行陳雨露：螞蟻整改工作組已成立，正制定時間表

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》就螞蟻集團的規範整改的問題，人行副行
長陳雨露表示，目前在金融管理部門的指導下，螞蟻集團已經成立了整改工作組，正在抓緊制定
時間表，按整改監管的要求進行整改。同時也要保持業務的連續性和企業的正常經營，確保對公
眾的服務的質量。金融管理部門也在與螞蟻集團保持著密切的監管溝通，有關工作的進展將會及
時的公布。
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