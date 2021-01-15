【大國博弈】回應拜登刺激經濟方案，人行：警惕風險堅持國內優先

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》就美國當選總統拜登公布涉及１﹒９萬億

美元的刺激經濟方案對中國經濟金融可能造成的影響，人行副行長陳雨露表示，前一段剛剛舉行

的人民銀行工作會議當中特意提出要嚴密防控外部金融風險。主要考慮的是當前全球經濟復甦是

相對緩慢的，所以對實體經濟的壓力傳導和金融體系的內在脆弱性疊加在一起，外部的風險需要

警惕。一是國際金融市場出現的脫離實體經濟基本面，波動幅度在不斷地加大。二是全球流動性

高度寬鬆的背景下，跨境資本流動方向易變、波動也在加大。三是疫情對經濟的衝擊前所未有，

低收入國家債務風險還會進一步的上升，可能會進一步的影響全球經濟復甦的進程。



＊加強在Ｇ２０等國際平台上與各國政策協調＊



陳雨露指，針對上述三個方面的外部風險，重點還是要堅持國內優先的原則，繼續做好我們

自己的工作。一方面，保持宏觀政策的連續性、穩定性和可持續性，夯實中國經濟的基本面。另

一方面，要完善金融監管體系、健全宏觀審慎管理、持續提升系統性風險防控能力。同時，還要

加強在Ｇ２０等國際平台上與其他各國的宏觀經濟金融政策協調，來共同為全球經濟未來的復甦

創造更加有利的條件。

人行貨幣政策司司長孫國峰表示，注意到美國新一輪的財政刺激方案準備出台，全球金融市

場對此已經作出了反應。美國通脹預期上升，美國國債收益率大幅反彈，美元對其他主要貨幣匯

率升值，近期人民幣對美元匯率也有所貶值。這些波動都是正常的，說明市場供求在匯率形成中

發揮了決定性作用，人民幣匯率彈性增強，有升有貶、雙向浮動成為常態，發揮了宏觀經濟自動

穩定器作用，為人行根據中國經濟形勢自主實施正常貨幣政策創造了條件。

