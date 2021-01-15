【新冠肺炎】上海暫停中高風險地區長途客運

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》隨著國內部分地區疫情反彈，鐵路部門已
經推出免費退票措施。上海長途客運總站、交運巴士日前亦宣布，已暫停運營前往中高風險地區
的長途班線，提前買票的乘客可免費退票。站點、車輛、人員等防控措施均已升級，並將根據各
地的疫情情況進一步調整長途班次。
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