《午市前瞻》港股好淡爭持，專家料下周有機會升至二萬九關

《經濟通通訊社１５日專訊》美國股市周四（１４日）下滑，因美國上周新申領失業金人數

增幅超過預期，反映新冠疫情未止的影響，市場關注拜登所推出的刺激措施。港股低開１０２點

報２８３９４點，手機股回吐，其中小米（０１８１０）被美國列入投資黑名單，低開逾一成後

直插，中午收報２９﹒１元，跌１０﹒８７％。內銀股今早普遍攀升，令港股今早低開後跌幅收

窄，一度倒升見２８６６７，中午收２８４９６，升不足１點，主板成交１４０８﹒２２億元。

國企指數報１１２８７，跌１１點或跌０﹒１１％。恆生科技指數報８７４９，跌１４５點或跌

１﹒６４％。

重磅股方面，阿里巴巴（０９９８８）及騰訊（００７００）續炒不被納入美國投資單名單

的傳聞消息，前者半日升２﹒６３％報２４１﹒２元，後者揚０﹒５５％報６３３元，盤中見６

４４﹒５元上市新高。友邦（０１２９９）升２﹒４８％，報１０３﹒２元。美團（０３６９０

）跌１﹒１４％，報３０９﹒６元。



＊郵儲行飆逾一成，招行績佳受追捧＊



郵儲行（０１６５８）獲「中國巴菲特」李錄旗下對沖基金增持，至１０﹒０６億股或５﹒

０６％，該股今日領跑內銀板塊，半日飆１０﹒８５％報５﹒３１元，盤中高見５﹒６３元，突

破自去年７月中以來的高位。另外，招行（０３９６８）公布２０２０年度純利９７３﹒４２億

元人民幣，按年升４﹒８２％，每股收益３﹒７９元人民幣，該股升５﹒５９％，報６０﹒３５

元。

據內地傳媒報道指，為維護銀行體系流動性合理充裕，央行開展５０００億元人幣中期借貸

便利（ＭＬＦ）操作，利率維持２﹒９５％不便，以及２０億元人幣逆回購操作。中信行（００

９９８）升２﹒３３％，報３﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒６４％。農行

（０１２８８）升１﹒６８％，報３﹒０１元；工行（０１３９８）升２﹒１８％，報５﹒１４

元；民行（０１９８８）升２﹒５９％，報４﹒７４元；建行（００９３９）報６﹒２２元升２

﹒４７％。



＊重點企業汽車產量下降，車股應聲下挫＊



中汽協公布，根據行業內１５家重點企業上報的數據統計顯示，２０２１年１月上旬，１５

家重點企業汽車產量完成５２﹒３萬輛，同比下降２７﹒４％。車股下挫。五菱（００３０５）

Ｈ股現價跌６﹒０２％，報２﹒３４元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１７﹒８９％。

東風（００４８９）跌６﹒５５％，報８﹒７元。恆大汽車（００７０８）跌１﹒８８％，報２

８﹒７元。華晨（０１１１４）跌１﹒９４％，報６﹒５４元。比亞迪（０１２１１）跌２﹒３

２９％，報２４３﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７４％。

大和總研發表研究報告指，吉利汽車（００１７５）母企與富智康（０２０３８）母企成立

合資企業將達成一個雙贏局面，認為未來有機會參與Ａｐｐｌｅ Ｃａｒ在中國的潛在合作關係

。該行重申吉利汽車「買入」評級，目標價４０元。惟吉利汽車跌６﹒０９％，報３０﹒８元、

富智康亦挫１２﹒８３％，報１﹒２９元。



＊水發興業破頂，信達生物及敏華配股下跌＊



水發興業（００７５０）潔能源訂單達５２億人幣，現升７﹒５９％，報０﹒８５元，盤中

高見０﹒９元破頂，領跑同業。保利協鑫（０３８００）跌４﹒９３％，報１﹒３５元。信義光

能（００９６８）跌３﹒３％，報１８﹒７２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒３

５％。福萊特玻璃（０６８６５）跌４﹒８３％，報２９﹒５元，以現價計，該股暫連跌６日，

累計跌幅２１﹒８５％。信義能源（０３８６８）跌４﹒５７％，報５﹒０１元，以現價計，該

股暫連跌５日，累計跌幅１６﹒３６％。信義香港（０８３２８）跌６﹒３０１％，報３﹒４２

０元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒３１％。

個股方面，信達生物（０１８０１）折讓約４﹒８７％，以每股９０﹒９元配售５２００萬

股，今早挫跌４﹒０８％，報９１﹒６５元。敏華（０１９９９）折讓７﹒９６％配售１﹒５億

股新股，每股配售股份１５﹒８５元，今早跌３﹒１３％，報１６﹒６８元，穿十天（１６﹒６

５６元）、二十天線（１６﹒５６６元）。非凡中國（０８０３２）以５１００萬英鎊購Ｃｌａ

ｒｋｓ控制股權，早上一度飆升至０﹒７元，隨後回吐跌１﹒５１％，報０﹒６５元。



＊黃偉康：小米不建議撈底博反彈＊



港股今早雖然受美方將小米等納入制裁黑名單而開跌，惟隨後倒升。安里主席兼行政總裁黃

偉康向《經濟通通訊社》表示，港股近期走勢理想，看好下周或可挑戰二萬九關位置。惟他料若

恆指到達該關後，現時帶動恆指的股份升勢或會有所減弱，使港股或將於２８０００點至２９０

００點間先行整固。

小米方面，今早因被納入制裁名單的消息而裂口低開，不過參考圖表，股價似於５０天線（

約２８﹒３元）水平現支持，且成交方面更有所推動。問及可否現時追入博反彈，黃偉康則出，

現在雖有不少投機客追入小米博反彈，但他並不建議買入，由於該股去年下半年已然累積較大升

幅，股份之後有一定機會再向下調整，加上現時該股納入美國制裁黑名單，或致基金有所憂慮而

逐漸沽貨，對中、長線前景仍有一定憂慮。他認為，該股即使會有反彈，最後仍會跌穿５０天線

，故不建議投資者撈底。（ｊｃ、ｋｉ）

