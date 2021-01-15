《美元走勢－羅明立》短線美匯料８９﹒９０至９０﹒７０整固

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０３﹒８５ １０３﹒６４ １０３﹒６７
歐元╱美元 １﹒２１６２ １﹒２１３４ １﹒２１４５
英鎊╱美元 １﹒３６９８ １﹒３６５８ １﹒３６７５
美元╱瑞郎 ０﹒８８９５ ０﹒８８７４ ０﹒８８７８
美元╱港元 ７﹒７５３７ ７﹒７５２７ ７﹒７５３１
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《美元走勢》美國上周首次申領失業金人數意外急增至９６﹒５萬，創３月以來新高，亦遠
高於市場預期為７９﹒５萬，較前值增加１８﹒８萬。期內，持續申領失業金人數亦意外增加
１９﹒９萬至５２７﹒１萬個，市場原預期降至５０６﹒１萬個，數據反映美國就業情況受疫情
打擊仍未穩定，而且疫苗接種進度不理想，效用亦有待觀望。
美匯指數靠近９０附近波動，美國聯儲局主席鮑威爾表示，短期內可能會看到美國物價上漲
，不過一次性的物價上升並不意味著持續的通脹，局方不會貿然加息。市場觀望美聯儲貨幣政策
表態及債息表現，短線美匯指數估計於８９﹒９０至９０﹒７０整固。
德國去年國內生產總值（ＧＤＰ）初值按年收縮５％，較市場預期的收縮５﹒１％略為收窄
，反映德國較能夠控制疫情對經濟的打擊。另外，據歐洲央行上月９日至１０日政策會議記錄，
管理委員會所有成員都認為有必要採取額外的貨幣政策措施，或會壓抑歐元走勢。重上
１﹒２２４０前仍然有調整壓力。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０７５ １﹒２２３０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３６６０ １﹒３５５０ １﹒３７１５
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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