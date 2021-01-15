  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2021 15:47

《美元走勢－羅明立》短線美匯料８９﹒９０至９０﹒７０整固

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒８５　　　１０３﹒６４　　　１０３﹒６７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１６２　　　１﹒２１３４　　　１﹒２１４５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６９８　　　１﹒３６５８　　　１﹒３６７５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８９５　　　０﹒８８７４　　　０﹒８８７８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３７　　　７﹒７５２７　　　７﹒７５３１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周首次申領失業金人數意外急增至９６﹒５萬，創３月以來新高，亦遠
高於市場預期為７９﹒５萬，較前值增加１８﹒８萬。期內，持續申領失業金人數亦意外增加
１９﹒９萬至５２７﹒１萬個，市場原預期降至５０６﹒１萬個，數據反映美國就業情況受疫情
打擊仍未穩定，而且疫苗接種進度不理想，效用亦有待觀望。
　　美匯指數靠近９０附近波動，美國聯儲局主席鮑威爾表示，短期內可能會看到美國物價上漲
，不過一次性的物價上升並不意味著持續的通脹，局方不會貿然加息。市場觀望美聯儲貨幣政策
表態及債息表現，短線美匯指數估計於８９﹒９０至９０﹒７０整固。
　　德國去年國內生產總值（ＧＤＰ）初值按年收縮５％，較市場預期的收縮５﹒１％略為收窄
，反映德國較能夠控制疫情對經濟的打擊。另外，據歐洲央行上月９日至１０日政策會議記錄，
管理委員會所有成員都認為有必要採取額外的貨幣政策措施，或會壓抑歐元走勢。重上
１﹒２２４０前仍然有調整壓力。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１７５　　　１﹒２０７５　　　１﹒２２３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３６６０　　　１﹒３５５０　　　１﹒３７１５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS15/01/2021
【FOCUS】拜登祭1.9萬億紓困　「社會主義」救美效果難料
中國故事15/01/2021
【上海特寫】上海樓市冰火兩重天：住宅火爆漲　寫字樓迎寒冬
開市Good Morning15/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：小米切忌心急沽出
生財有道15/01/2021
年結前用盡MPF扣稅額？留意三個中伏位！
中國故事14/01/2021
《神州經脈》全年進出口規模創新高　本土確診續破百　滬指兩連跌
財經熱話14/01/2021
【預算前瞻】羅兵咸永道倡推一次性個人免稅額　派糖與否有分歧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>