【新冠肺炎】匯豐彌敦道分行及理財中心暫停服務，有到訪客戶確診

《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐宣布，由於該行彌敦道２３８號分行及卓越理財中心有一

名曾於本月１３日到訪的客戶，在１４日確診感染２０１９冠狀病毒病，該分行由即日起暫停服

務直至另行通知。

該行表示，有關分行已安排進行深層清潔及消毒，並已要求該分行所有員工進行病毒檢測，

並會提供適切的支援及協助。（ｂｉ）

