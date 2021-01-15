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15/01/2021 11:31

【新冠肺炎】匯豐彌敦道分行及理財中心暫停服務，有到訪客戶確診

　　《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐宣布，由於該行彌敦道２３８號分行及卓越理財中心有一
名曾於本月１３日到訪的客戶，在１４日確診感染２０１９冠狀病毒病，該分行由即日起暫停服
務直至另行通知。
　　該行表示，有關分行已安排進行深層清潔及消毒，並已要求該分行所有員工進行病毒檢測，
並會提供適切的支援及協助。（ｂｉ）

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