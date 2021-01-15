【夜期時段】即月期指最新報２８６１６點，升２５點，高水４２點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８６０９點，升１８點，高水

３５點，最新報２８６１６點，升２５點，高水４２點，合約成交２９２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１３１６點，升８點，低水５點，最新報１１３１９點，

升１１點，低水２點，合約成交２１６張。

