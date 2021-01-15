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15/01/2021 16:39

【企業盈喜】思考樂教育料去年錄純利最多５５００萬人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》思考樂教育（０１７６９）公布，預期截至２０２０年１２月
３１日止年度，集團將錄得純利介乎４８００萬元至５５００萬元（人民幣．下同），去年同期
錄純利９４８０萬元。經撇除購股權福利開支、採納國際財務報告準則第１６號－租賃的影響及
非經常性上市開支後，預期將錄得經調整純利不少於８０００萬元。
　　盈利減少主要受２０１９冠狀病毒病（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情影響，集團向學生提供特別
折扣和其他優惠條款及安排，導致平均每課時收費較截至２０１９年１２月３１日止年度減少約
１０％，繼而使毛利減少。
　　不過，集團成功在短期內將線下課程改為線上課程；加上繼續加強於粵港澳大灣區、浙江省
及江蘇省的戰略發展部署，以提高其長遠盈利能力，集團所經營學習中心數目由２０１９年的
１００家增加至２０２０年的１５２家，而於２０２０年下半年所提供輔導課總時數按年增加約
２８％。有關因素部分抵銷平均每課時收費減少的影響。
　　集團預期，於截至２０２０年１２月３１日止年度錄得收益增加約５％。２０２１年１月開
始的冬季學期的報讀學生人次按年增加約４０％，有信心集團經營及財務表現將於２０２１年顯
著改善。（ｂｎ）

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