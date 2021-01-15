【企業盈喜】思考樂教育料去年錄純利最多５５００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》思考樂教育（０１７６９）公布，預期截至２０２０年１２月

３１日止年度，集團將錄得純利介乎４８００萬元至５５００萬元（人民幣．下同），去年同期

錄純利９４８０萬元。經撇除購股權福利開支、採納國際財務報告準則第１６號－租賃的影響及

非經常性上市開支後，預期將錄得經調整純利不少於８０００萬元。

盈利減少主要受２０１９冠狀病毒病（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情影響，集團向學生提供特別

折扣和其他優惠條款及安排，導致平均每課時收費較截至２０１９年１２月３１日止年度減少約

１０％，繼而使毛利減少。

不過，集團成功在短期內將線下課程改為線上課程；加上繼續加強於粵港澳大灣區、浙江省

及江蘇省的戰略發展部署，以提高其長遠盈利能力，集團所經營學習中心數目由２０１９年的

１００家增加至２０２０年的１５２家，而於２０２０年下半年所提供輔導課總時數按年增加約

２８％。有關因素部分抵銷平均每課時收費減少的影響。

集團預期，於截至２０２０年１２月３１日止年度錄得收益增加約５％。２０２１年１月開

始的冬季學期的報讀學生人次按年增加約４０％，有信心集團經營及財務表現將於２０２１年顯

著改善。（ｂｎ）

