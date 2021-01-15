【香港政情】政府要求７月１日前受聘公務員４周內簽署宣誓聲明

《經濟通通訊社１５日專訊》公務員事務局今日向各政策局及部門發出通告，公布關

２０２０年７月１日之前受聘的公務員訂立宣誓或簽署聲明的要求，並表示所有在２０２０年７

月１日之前受聘的公務員，須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守和對香

港特區政府負責。公務員須在部門發出有關信函的四星期內簽妥及交回聲明。受聘擔任高級職位

的公務員並須宣誓。

發言人指，如有公務員不理會或拒絕宣誓或簽妥和交回聲明，將令人嚴重質疑該公務員是否

願意承擔這些基本責任，以及他或她是否適合繼續留任公務員團隊執行其職務。當局會逐一考慮

每宗個案的實際情況，決定是否按《公務人員（管理）命令》或有關紀律部隊法例下的機制展開

行動終止有關公務員的聘用，過程中有關人員會有機會作出申述。



＊公務員有機會作出申述＊



發言人稱，當局設有機制，處理公務員的紀律事宜。如公務員有不當並違反誓言或聲明的行

為，當局會視乎個別個案實際情況，按現有機制就有關的不當行為採取相應的紀律行動。

公務員事務局於去年１０月１２日要求所有在去年７月１日至此日期之間加入香港政府的公

務員宣誓或簽署聲明，他們全部均已在去年１０月底前簽妥聲明。對於去年１０月１２日後收到

聘書的人士，獲聘任的條件之一是須簽署聲明，並交回已簽妥的聲明，作為他們接受聘任的一部

分。在去年７月１日至今加入香港特區政府並已作出聲明的公務員，共有超過４０００名。

（ｂｎ）

