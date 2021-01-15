《經濟通通訊社１５日專訊》康樂及文化事務署今日公布，因應新冠肺炎疫情持續，今年農
曆新年煙花匯演及元宵綵燈會將會取消。
早前旅遊發展局已取消多個新春牛年賀歲活動，包括花車巡遊；另外大埔鄉委會的林村許願
節也要取消。全港年宵市場及車公誕新春市場也要叫停。
近年政府亦多次取消賀歲煙花匯演，２０１８年因九巴大埔公路嚴重車禍，以及２０２０年
涉及反修例活動等因素，結果當局決定停辦。（ｈｙ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
15/01/2021 12:17
【新冠肺炎】政府公布取消農曆新年煙花匯演及元宵綵燈會
《經濟通通訊社１５日專訊》康樂及文化事務署今日公布，因應新冠肺炎疫情持續，今年農
曆新年煙花匯演及元宵綵燈會將會取消。
早前旅遊發展局已取消多個新春牛年賀歲活動，包括花車巡遊；另外大埔鄉委會的林村許願
節也要取消。全港年宵市場及車公誕新春市場也要叫停。
近年政府亦多次取消賀歲煙花匯演，２０１８年因九巴大埔公路嚴重車禍，以及２０２０年
涉及反修例活動等因素，結果當局決定停辦。（ｈｙ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事15/01/2021
【上海特寫】上海樓市冰火兩重天：住宅火爆漲 寫字樓迎寒冬
|開市Good Morning15/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：小米切忌心急沽出
|生財有道15/01/2021
年結前用盡MPF扣稅額？留意三個中伏位！
|中國故事14/01/2021
《神州經脈》全年進出口規模創新高 本土確診續破百 滬指兩連跌
|FOCUS14/01/2021
【FOCUS】中國出口逆疫新高 大宗商品熱潮剛起
|財經熱話14/01/2021
【吉利開車】國策扶持新能源汽車業 黃德几:吉利東風待回調再入
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰