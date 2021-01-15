【新冠肺炎】政府公布取消農曆新年煙花匯演及元宵綵燈會

《經濟通通訊社１５日專訊》康樂及文化事務署今日公布，因應新冠肺炎疫情持續，今年農

曆新年煙花匯演及元宵綵燈會將會取消。

早前旅遊發展局已取消多個新春牛年賀歲活動，包括花車巡遊；另外大埔鄉委會的林村許願

節也要取消。全港年宵市場及車公誕新春市場也要叫停。

近年政府亦多次取消賀歲煙花匯演，２０１８年因九巴大埔公路嚴重車禍，以及２０２０年

涉及反修例活動等因素，結果當局決定停辦。（ｈｙ）

