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15/01/2021 15:02

【國安立法】香港民意研究所入稟高院，促警方交還與案件無關資料

　　《經濟通通訊社１５日專訊》香港民意研究所因負責民主派初選技術事宜，上周三（６日）
遭警方搜查辦公室，被檢走多部電腦。香港民研主席鍾庭耀昨（１４日）入稟高等法院，要求警
方交還受「法律專業保密權」保障、屬新聞材料，或與涉違反《港區國安法》顛覆罪行無關的資
料，同時要求法庭頒發禁制令，禁止警方在未經原告同意下檢閱或取用相關材料。
　　原告分別為香港民意研究所有限公司及鍾庭耀；答辯人均為警務處處長。
　　入稟狀指出，西九龍裁判法院去年１２月１８日根據《港區國安法》第４３條《實施細則》
簽發手令，授權警方到香港民研的黃竹坑辦公室及鍾庭耀的住所蒐證。警員今年１月６日到上址
檢取涉案物品，包括鍾庭耀的ｉＰｈｏｎｅ　６手機。
　　原告要求法庭頒令，答辯人需交還任何獲法律專業保密權所保障、屬傳媒材料、超越手令權
限或與《港區國安法》２２條的顛覆罪行無關的資料。原告並要求法庭頒下禁制令，禁止警方查
閱符合上述類別的資料。原告又要求法庭作出指示，指導雙方如何檢視被檢取的資料是否屬上述
類別。（ｈｙ）（ｚｚ）

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