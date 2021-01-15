《小傳日記》侵侵又制裁，小米唔好彩，內銀齊歡喜，車佬無晒氣！

《小傳日記》疫情持續下，花旗國失業人數增加，美股輕輕下滑收市，魚缸今早亦低開１０

２點。美帝將小米（０１８１０）被列入投資黑名單，小米跌足全日，成為全日最差藍戰士。手

機佬回吐，搞到科指都一齊下挫，魚缸都低見２８３９４點。好彩ＱＱ（００７００）爭氣，加

上內銀佬發力撐起大市，大市高見見２８６６７點創去年１月２０日以來新高。全日收報２８５

７３，升７７點，主板成交２５３９﹒８３億銀，大增兩成二。國企指數報１１３２０，升２１

點或升唔夠半巴仙。恆生科技指數報８７７５，跌１１９點或跌點或挫逾１巴仙。

侵侵卸任前仍抓緊時機對華制裁，Ａ場震盪，銀行及保險板塊大漲維穩，加上午後市況稍為

轉好，神州Ａ場今日打和，上證綜合指數報３５６６，升唔夠１點；深證成份指數報１５０３１

，跌３８點或，兩市成交５５６１﹒３６億銀人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）最近獲多間券商唱好，連一直睇淡生發發嘅高盛，

都上調他屐一成至３８０銀，但評級維持「沽售」，生發發即刻彈起逾２巴仙，報４５８﹒４，

盤中高見４７１﹒６元創上市新高。ＡＩＡ（０１２９９）揚近４巴仙，報１０４﹒４銀。大象

（００００５）微漲跌唔夠１巴仙，報４２﹒９５銀。



＊內銀齊彈起郵儲行歡喜，遊戲勁吸金ＱＱ好醒神＊



內銀今日傳出好多好消息。央行為維護銀行體系流動性合理充裕，開展５０００億人仔中期

借貸便利（ＭＬＦ）操作，內銀佬齊齊彈起！不過最勁都係獲「神州巴菲特」李錄旗下對沖基金

增持郵儲行（０１６５８），飆一成，報５﹒２７銀，盤中高見５﹒６３銀，突破自去年７月中

以來的高位。另外，招行（０３９６８）公布２０２０年度成續表，純利９７３﹒４２億人幣，

按年升４﹒８２巴仙，每股收益３﹒７９元人幣，咁成功，今日揚近７巴仙，報６０﹒９銀。中

信行（００９９８）連升２日，今日再飆逾２巴仙，報３﹒５銀。農行（０１２８８）漲逾１巴

仙，報３銀；工行（０１３９８）漲近３巴仙，報５﹒１６銀；民行（０１９８８）彈起逾３巴

仙，報４﹒７６銀。

侵侵仲有唔夠一個星期離任，但仍繼續狙擊神州企業，將小米等９間中資企業列入制裁名單

，小米發公告澄清都要仆低啦，一度跌穿５０天線（約２８﹒３４銀），低見２８﹒２銀，埋單

蒸發逾一成，報２９﹒３銀。不過，ＱＱ隻《王者榮耀》上月吸金２﹒６億美金，位列全球手遊

暢銷榜榜首，今日破頂升逾２巴仙，報６４５銀；阿里巴巴（０９９８８）無被美帝納入禁止投

資制裁名單，所以表現都唔錯，升近３巴仙，報２４１銀。祖龍娛樂（０９９９０）就話各控股

股東承諾將禁售承諾進一步延長１８０日，比到信心缸友，連升２日，今日都飛起超過一成，報

２１﹒８５。



＊車佬升得急今日跌十級，海信作投資股價升啲啲＊



早個排隻隻車佬升得咁急，有幾多升幅就有幾多跌幅，中汽協副祕書長陳士華話電動車晶片

短缺對今年首季汽車生產有影響，所以今日車佬都回晒塘，吉利（００１７５）跌近半成，報３

１﹒２銀；華晨（０１１１４）回吐逾２巴仙，報６﹒５１銀；比亞迪（０１２１１）跌逾１巴

仙，報２４５﹒８銀；長汽（０２３３３）跪低近４巴仙，報２５﹒８銀。只有廣汽（０２２３

８）話墨烯電池已進入實車量產測試階段，股價飆逾一成九，報９﹒３８銀。

海信（００９２１）近期好似好多閒錢咁，旗下公司竟然用５億人仔買理財產品，唔通股市

真係咁好景？海信收漲逾３巴仙，報１３﹒４６銀；海爾智家（０６６９０）跌逾４巴仙，報３

１﹒６銀；環球生活（０１６９１）回吐近４巴仙，報１７﹒０８元；國美零售（００４９３）

飛起近半成，報１﹒０８銀；華電國際（０１０７１）跌近２巴仙，報２﹒０４銀。



＊大行又唱淡濰柴認真慘，訪港旅客跌國泰跌勢現＊



可能近期神州有排都未可以起基建，唔少大型機械股都被人唱淡，好似濰柴（０２３３８）

近期就被大華繼顯下調評級，股價跌近１巴仙，報２０﹒７５銀；重汽（０３８０８）微升唔夠

半巴仙，報２２﹒５５銀；中航科工（０２３５７）跌逾半巴仙，報７﹒１５銀；中聯重科（０

１１５７）潛近２巴仙，報１０﹒４６銀；龍工（０３３３９）回近２巴仙，報２﹒６４銀。

旅發局公布，初步統計去年訪港旅客３５６﹒９萬人次，按年下跌九成三，國泰（００２９

３）聽到數字就喊出嚟，收跪逾１巴仙，報７﹒１４銀；南航（０１０５５）挫逾１巴仙，報４

﹒３２銀；東航（００６７０）跪低逾２巴仙，報３﹒２２銀；國航（００７５３）撻低近３巴

仙，報５﹒５１銀；首都機場（００６９４）唔見逾３巴仙，報５﹒８２銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

