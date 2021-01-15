《投資新視野－鄧嘉南》２０２１年：宏觀環境可望回復正常

《投資新視野》宏觀環境經歷極為異常的２０２０年後，在２０２１年可望逐漸回復正常。

隨著多個國家批准及展開新冠病毒的疫苗注射，配合有效的主要療法，未來數月的疫苗分配和大

規模測試將有助市民回復至較正常的生活狀態。

由於主要經濟體的儲備減少、貨幣和財政政策仍然極為寬鬆，加上全球同步擴張，下半年或

會出現過多利好消息的風險。受基數效應的影響，通脹率可能從疫情時期的低位迅速回升；美元

疲弱、供應面陷入瓶頸及服務價格顯著收緊的影響亦逐漸變得明顯。然而，市場價格似乎仍在反

映「日本化」（通縮及增長疲弱）因素，但是新冠病毒疫情與全球金融危機的情況在根本上明顯

有別，因此這次危機後形成的通脹可能與先前的截然不同。

鑑於美元在全球市場擁有重要地位，聯儲局將繼續決定國際市場的政策基調。聯儲局於

２０１９年下半年至２０２０年８月檢討政策之後，決定對通脹目標採取較為非對稱的方針。換

言之，聯儲局將容許通脹高於目標，而非低於目標。這個決定反映當局終於承認，在全球金融危

機之後嘗試以先發制人的方式來使利率正常化（在１９８０年代初伏爾克（Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ）擔任聯儲局主席至２０１５年期間的聯儲局主要政策特點）的做法是會適得其

反。有鑑於此，當局將容許美國經濟大幅增長，因此實質利率可能持續下跌，令全球金融狀況保

持寬鬆，支持環球經濟復甦。

另一方面，西方國家央行或會繼續把官方利率和短期債券收益率維持在偏低水平，亦可能繼

續推行量化寬鬆，以免令近期出現的復甦力量受到阻壓，而且延續「金融抑制」政策亦能讓各國

政府可以把財政結算延至２０２１年之後。

相反，中國市場可能是例外。中國人民銀行秉持較傳統的貨幣政策，並允許人民幣升值。儘

管政策一直支持增長，從中國的「信貸脈衝」（ｃｒｅｄｉｔ ｉｍｐｕｌｓｅ）佔國內生產總

值百分比超過２０１５年至２０１６年刻意推動的顯著增幅可見一斑，但當局避免全面採取量化

寬鬆政策。事實上，中國仍致力集中改善資本生產力，以應對結構性債務高企的問題，這可能成

為宏觀政策上的主要分歧。

雖然近年多次出現的地緣政治緊張局勢在２０２１年或會略為緩和，但未必完全消散。相對

美國總統特朗普奉行的特殊政策方針，即使新任政府可能採取較常規的外交手段，亦因為同時要

考慮國際層面而未必對中國採取溫和的立場。與此同時，中國也可能會轉為集中處理國內增長及

科技自給自足的優先任務。

總括來說，由於實際利率偏低，加上美元疲弱和疫苗發展帶動周期性復甦，新興市場特別是

亞洲可望在２０２１年持續捲土重來。雖然美國採取遏制政策，但中國已逐漸成為地區性和全球

經濟的重要增長動力。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》

