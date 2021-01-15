《品中資－羅國森》買一籃子弱股，博三成回報

《品中資》各位，今日（１５日）開始前，必須作一些澄清和道歉，因為上日品評中提到的

２０２０年五大「癲股」之一的石藥集團（０１０９３）（下稱石藥），我是因為她跌得「癲」

而把她列入「癲股」行列。

經覆核之後，由於她去年曾經兩次送紅股，一次是３月公布全年業績後，當時是５送１紅股

；第二次是８月公布中期業績後，曾經５送３紅股，因此，經調整後，她於２０１９年底的收市

價實際應為９﹒５３５元，而非原來的１８﹒５８元。

以此計算，她去年的跌幅其實不是太「癲」，只是一成七，甚至不入十大跌幅榜的，特此更

正！

話得說回來，石藥、小米（０１８１０）和吉利（００１７５）是我在２０１９年初時叫大

家可以追入的３隻弱勢股。當時我預測，這３隻股票都可以替投資者「雙倍奉還」。

結果，石藥是３隻「雙倍奉還」股中，最快達標的一隻，其餘的小米要到去年９月才雙倍奉

還，用了一年零９個月；吉利更到了上星期才雙倍奉還，足足用了兩年時間。

以調整後股價計，在２０１９年１１月，石藥的股價一度升至１１﹒２１３元，比２０１８

年底經調整後的股價５﹒６５元，升了剛好一倍，即是不足一年就有倍數回報。

只不過，石藥股價在此之後的走勢比較反覆，在去年３月環球股市受疫情衝擊而急挫時，又

跌回７元以下的低位，但她的反彈力也算強，到去年８月底，股價又回升至１１元以上。

不過，她作為舊經濟股的一員，受到新一輪「帶量採購」政策的困擾，在第四季時股價再度

轉弱，到年底時收報７﹒９３元。

總括一句，石藥的股價經過第四季的調整後，確實可以留意，但今次能否再有「雙倍奉還」

的機會，我的信心不及２０１９年，因為在目前的基數上要再升一倍，一兩年時間可能有點困難

，但幾成回報應該可以做到。



＊美資不買北水買＊



提到在弱勢股中尋找機會，我認為，除了石藥之外，還有至少３隻股票值得考慮，包括近期

人氣急升的中移動（００９４１），以及中海油（００８８３）和中國海外（００６８８）（下

稱中海外）。

我之所以說中移動近期人氣急升，當然是拜美國總統特朗普所賜，因為他簽署行政命令，禁

止美國投資者投資有「軍方背景」的三大電信集團，令到中移動股價一度急跌。

但在北水護航之下（透過港股通買入指定港股的資金，俗稱北水），近幾日中移動股價又強

勁反彈，以昨日（１４日）收市價４７﹒１５元計，已比去年底收市價４４﹒２元回升了

６﹒７％，但比起前前年底的股價６５﹒５元仍低約兩成八。

雖然中移動的盈利已經缺乏增長動力，但經營和派息都仍然穩定，因為她的業務就等於公用

股，即使經濟差，收入也不會減少很多。目前看來，她不會改變現時的派息政策（將五成利潤分

派出來）。

如此一來，以一隻每年可派息３﹒２元的股票（假設沒增長），現價的股息率仍有６﹒８厘

，實在十分吸引。所以，我認為，中移動是弱勢藍籌中最值得低吸的一隻。

另一隻人氣也在急升的去年弱勢股是中海油，她也受到特朗普的「關注」，傳聞會列入有

「軍方背景」或受中國軍方控制的公司，令去年股價大跌四成半。但同樣有北水支持下，最近幾

日也有顯著反彈。

但同樣地，以昨日收市價８﹒１８元計，距離前年底的股價上１２﹒９６元，還有三成七的

差距。當然，中海油跟中移動有點不同，她的業績頗受油價影響。去年環球疫情大流行，單是航

空業就已經少用了大量燃油，不少工廠也曾經停產，令到石油消耗減少。石油期貨價格更出現嚇

人的「負數」，即負油價。

不過，去年下半年起，油價已經從低位回升至４０美元一桶的較正常水平，近期更升至５０

美元一桶之上。只要疫苗在今年陸續面世，只要疫情紓緩，環球經濟可以重啟，油價不應該再急

跌。

我預期，對油價最敏感的中海油，最壞的時間已經過去，觀乎去年中期盈利倒退六成半，但

派息只減四成，派息比率更提高至七成七，算是慷慨了，因此，中海油也是非常值得趁低吸納的

弱勢股。



＊中海外４倍ＰＥ難抗拒＊



最後一隻去年股價出奇地弱的中資股是中海外，埋單計數，去年她的跌幅跟中海油其實叮噹

馬頭，同樣跌了四成半。

中海外是我早年最喜愛的中資股之一，因為她經營的業務雖然受到政策、經濟環境和市場競

爭影響，但過去一段長時間，她的業績都能保持平穩增長，直到２０１６年，每股盈利才出現首

次倒退（派息也減少），但跌幅溫和，其後一年已能重拾增長。

還有的是，中海外的基本因素沒有變差，而她的主要對手（以國營內房股計）華潤置地

（０１１０９）去年股價只下跌一成七。雖然前幾年減持了中海外之後，我已沒有再買她，但這

一刻，我對中海外又有興趣了。

因為重要的是，她的經營仍然穩定，估計去年的市盈率只有４倍左右，息率仍有５厘，以一

隻每年賺逾２００多億的公司，這些數據實在難以抗拒，盡管她是最傳統的舊經濟股（股王騰訊

（００７００）的市盈率是４０多倍呢！）。

總括一句，如果以收息角度，上述的弱股中，中移動肯定是首選。如果博股價升幅，中海油

和石藥都是不錯的選擇。但我自己的策略是，買齊這一籃子的弱股。我預期，一年的回報至少有

三成（連同派息），且看明年今日我的匯報吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

