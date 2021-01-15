《鍾之日記》侵侵下台前發功，小米國航遭擊中

《鍾之日記》１月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國總統特朗普卸任前，仍抓緊最後時機接連祭出對華制裁措施：國防部將９間中國企業列

入與中國軍方有關聯的制裁名單，包括中國航空集團、中國商用飛機公司、大新華航空、小米集

團（０１８１０）、中微公司（滬：６８８０１２）、廣東高雲半導體科技、籮筐技術公司（美

股代碼：ＬＫＣＯ）、中譯語通、北京中關村發展投資中心。美國除繼續打擊中國半導體行業外

，也把矛頭指向中國民航系統及大數據產業；美商務部將中海油（００８８３）列入實體清單，

同時將北京天驕列入軍事終端用戶清單；商務部另外發布臨時規定，若涉及美國通信和技術供應

鏈安全，則禁止與俄羅斯、中國、伊朗、委內瑞拉、朝鮮和古巴進行交易。

今日港股交投相當熾熱，市場憂制裁導致美國資金撤出新被制裁的企業，一度拖低恆指表現

，但美國候任總統拜登公布１﹒９萬億美元經濟紓困方案，美股指數期貨在港股尾盤跌幅收窄，

恆指受惠收升７７點，，報２８５７３點，主板成交２５３９﹒８３億元，大增２２％。騰訊

（００７００）收升逾２％，創新高６４６元。

作為最新被美國國防部制裁的科技企業之一，小米（０１８１０）全日急挫１０﹒２６％，

收報２９﹒３元，為本日表現最差藍籌，幸在五十天線（２８﹒３４元）幸保不失。小米午間發

公告，否認公司屬美國法律下定義的中國軍方公司，會採取措施保護公司利益。標普全球評級認

為，小米集團小米進入上述名單，意味著美國投資者將不得不清退股份。但小米是一家擁有廣泛

投資者基礎的香港上市公司，其資本市場融資通道所受影響應該不大，目前不會影響公司的信用

狀況。

國航（００７５３）母企中航集團也在制裁之列，全日價跌３％，報５﹒５１元。



＊Ａ場終結四周連升，ＧＤＰ下周一公布＊



特朗普卸任前仍抓緊時機祭出對華制裁措施，Ａ股今早受震盪，銀行及保險板塊大漲維穩，

加上午後市況稍為轉好，滬綜指全日近乎打和收場，收升０﹒０１％。總結本周，滬指在大成交

下繼續推進，盤中突破三千六兼刷新超過５年新高，惟高處不勝寒周三至周四（１３日至１４日

）連續兩日回吐，總結本周滬指下跌０﹒１％，終結四周連漲。兩市全日成交１０３６４億元人

民幣，按日減少７﹒６％，連續第１０日成交超過萬億。

ＧＤＰ、工業、投資和消費等重要數據下周一（１８日）公布，市場料第四季ＧＤＰ同比增

速有望從三季度的４﹒９％加速至６﹒１％，全年固定資產投資增速亦加快至３﹒２％，１２月

社會消費品零售同比增速加快至５﹒５％。



＊個別內銀利潤增速轉正，郵儲行獲李錄增持升一成＊



２０２０年全球經濟飽受疫情衝擊，內地銀行因肩負起向實體經濟讓利的任務，令其營利空

間受壓，銀行業整體上半年淨利潤大降逾９％。不過，兩家股份制銀行招商銀行（０３９６８）

和興業銀行（滬：６０１１６６）率先公布業績快報，全年利潤增速轉正。

招行公布，去年純利９７３﹒４２億元人幣，同比升４﹒８２％。而興業銀行去年歸屬於母

公司股東的淨利潤６６６﹒２６億元人幣，同比增長１﹒１５％。

另外，資產質量亦見好轉。截至去年末，招行的不良貸款率為１﹒０７％，低於三季度末的

１﹒１３％；興業銀行不良率現「雙降」，不良貸款餘額較上年末減少３３﹒６６億元；不良貸

款率１﹒２５％，較上年末下降０﹒２９個百分點。

中金發表報告預料，去年第四季度上市內銀淨利潤增速４３﹒８％，較第三季度負增長

３﹒７％大幅改善，推動全年淨利潤增速由負轉正。

內銀板塊集體強勢反彈，招行今日破頂高見６２﹒０５元，全日漲６﹒６％；光大銀行

（０６８１８）抽升３﹒２％，工行（０１３９８）升２﹒６％。

郵儲行（０１６５８）獲「中國巴菲特」李錄旗下對沖基金增持，至１０﹒０６億股或

５﹒０６％，該股今日領跑飆１０％。



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