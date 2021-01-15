  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2021 09:56

【大國博弈】國航Ｈ挫近３％Ａ無升跌，母企被美國防部制裁

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國國防部宣布將９間中國企業新列入與中國軍方有關聯的制
裁名單，當中包括特大型央企中國航空集團。中航集團控股中國國航（００７５３）
（滬：６０１１１１），根據華府修訂版行政命令，美國企業和投資者自今年１１月１１日起需
將疑有中國軍方背景的企業清倉，國航面臨美資沽出風險。
　　國航Ａ股現價無升跌，報７﹒１２元人民幣，Ｈ股卻跌２﹒８％，報５﹒５４港元。
（ｅｙ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道15/01/2021
年結前用盡MPF扣稅額？留意三個中伏位！
中國故事14/01/2021
《神州經脈》全年進出口規模創新高　本土確診續破百　滬指兩連跌
FOCUS14/01/2021
【FOCUS】中國出口逆疫新高　大宗商品熱潮剛起
財經熱話14/01/2021
【吉利開車】國策扶持新能源汽車業　黃德几:吉利東風待回調再入
中國故事14/01/2021
《京城近觀》病毒這次為何選中河北？
開市Good Morning14/01/2021
《開市Good Morning》林家亨：廣汽可趁低吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞「公平點」$50禮券

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>