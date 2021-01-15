《經濟通通訊社１５日專訊》美國國防部宣布將９間中國企業新列入與中國軍方有關聯的制
裁名單，當中包括特大型央企中國航空集團。中航集團控股中國國航（００７５３）
（滬：６０１１１１），根據華府修訂版行政命令，美國企業和投資者自今年１１月１１日起需
將疑有中國軍方背景的企業清倉，國航面臨美資沽出風險。
國航Ａ股現價無升跌，報７﹒１２元人民幣，Ｈ股卻跌２﹒８％，報５﹒５４港元。
（ｅｙ）
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15/01/2021 09:56
【大國博弈】國航Ｈ挫近３％Ａ無升跌，母企被美國防部制裁
《經濟通通訊社１５日專訊》美國國防部宣布將９間中國企業新列入與中國軍方有關聯的制
裁名單，當中包括特大型央企中國航空集團。中航集團控股中國國航（００７５３）
（滬：６０１１１１），根據華府修訂版行政命令，美國企業和投資者自今年１１月１１日起需
將疑有中國軍方背景的企業清倉，國航面臨美資沽出風險。
國航Ａ股現價無升跌，報７﹒１２元人民幣，Ｈ股卻跌２﹒８％，報５﹒５４港元。
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