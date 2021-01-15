【大國博弈】中微公司報復式漲半成創５個月高，無懼美國防部制裁

《經濟通通訊社１５日專訊》中微公司（滬：６８８０１２）被美國國防部列入與中國軍方

有關聯的制裁名單，根據華府修訂版行政命令，美國企業和投資者自今年１１月１１日起需將疑

有中國軍方背景的企業清倉。

中微公司未來或面對美資減持風險，惟現價漲５％，報１９０﹒０３元人民幣，創５個月新

高。（ｅｙ）

