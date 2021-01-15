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即市新聞

15/01/2021 08:45

【債務風險】交易商協會予永煤控股、河南能化自律處分暫停發債

　　經濟通通訊社１５日專訊》中國銀行間市場交易商協會昨日發布自律處分信息顯示，永城煤
電控股集團、河南能源化工集團作為債務融資工具發行人，存在違反銀行間債券市場相關自律管
理規則的行為。
　　交易商協會稱，永煤控股違規行為包括，發行文件未準確披露控股股東佔用資產的情況；永
煤大量貨幣資金被划轉至控股股東資金管理中心，但永煤控股未披露相關信息；永煤披露的受限
資產和違約記錄信息不準確；債務融資工具存續期間未及時披露相關資產的無償划轉事項及變更
募集資金用途情況。

＊永煤控股暫停債務融資工具業務１年＊

　　交易商協會對永煤控股予以公開譴責，暫停其債務融資工具相關業務１年，責令其全面整改
；責令其在銀行間債券市場信息披露平台進行公開致歉；對公司現任、時任董事長強岱民、侯世
寧予以嚴重警告，認定債務融資工具市場不適當人選１年；對公司現任、時任主管會計工作負責
人任樹明、成雪梅予以警告，認定債務融資工具市場不適當人選６個月；對公司財務部門負責人
邢志丹予以警告。

＊河南能化暫停債務融資工具業務７個月＊

　　河南能化違規行為包括，以自有資金認購自身及下屬子公司發行的債務融資工具，破壞市場
秩序；披露的受限資產與實際情況差異較大；債務融資工具存續期間未及時披露相關資產的無償
划轉事項；未披露募集資金用途變更情況。
　　交易商協會對河南能化予以嚴重警告，暫停其債務融資工具相關業務７個月；責令其全面整
改；責令其在銀行間債券市場信息披露平台進行公開致歉；對公司時任董事長劉銀志予以警告。
（ｌｃ）

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