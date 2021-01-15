【新冠肺炎】全國昨增１３５宗本地確診，河北９０宗黑龍江４３宗

《經濟通通訊社１５日專訊》內地新一波新冠肺炎疫情持續，並連續第三日出現過百宗單日

確診數字。國家衛健委最新公布，１月１４日，全國新增確診１４４宗新型冠狀病毒肺炎病例，

為去年３月１日以來的１０個半月新高。

１４４宗確診，其中本土病例１３５宗，河北再爆９０宗，黑龍江續增４３宗，廣西、陝西

各１宗；其餘９宗為輸入個案，分別在廣東３宗，上海２宗，江蘇、浙江、四川、陝西各１宗。

昨日全國無新增死亡個案，新增１宗疑似病例；新增治癒出院２８宗。

截至１月１４日，全國累計確診病例最新數字為８７９８８宗。累計死亡人數４６３５人；

現有確診病例１００１宗；現有１宗疑似病例；累計治癒出院病例８２３５２宗。

境外輸入累計確診病例４４７４宗，累計治癒出院病例４２０１宗。現有確診病例２７３宗

，疑似病例１宗。

全國昨新增無症狀感染者６６人，其中５５宗為本地個案。當日２０名感染者轉為確診；解

除隔離２７人。目前尚在醫學觀察６１８名無症狀感染者，其中３７３宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０３０２宗。其中，香港再增至９４１４宗（８６３１

人出院，１６１人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８４２宗（７３１人

出院，７死）。（ａｃ）

