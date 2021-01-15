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15/01/2021 14:44

【大灣區】廣東：今年春運全省旅客發送量料較去年跌１４﹒９％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣東省人民政府新聞辦公室日前舉行新聞發布會，當地的交通
運輸廳預計２０２１年春運全省旅客發送量約１﹒７２億人次，較２０１９年春運下降
１４﹒９％。
　　交通運輸廳指，今年年春運從１月２８日開始，至３月８日結束，共４０天。因新冠肺炎疫
情防控需要，國內各地紛紛鼓勵就地過年、彈性放假、錯峰避峰出行。總體來看，２０２１年春
運人口流動規模將顯著低於往年，客流量存在較強不確定性，節前客流相對分散，節後返程較為
集中。
　　廣東不少企業響應號召，出台形式多樣的激勵措施，如發放翻倍工資、加班用餐補貼、專項
消費券等福利，切實解決外來人員「原地過年」的實際問題。

＊春運期間健康碼全國互認＊

　　另一方面，國家發改委副主任連維良在全國春運電視電話會議上表示，春運期間，要落實好
防疫健康碼統一政策、統一標準、全國互認、一碼通行。各地要依托全國一體化政務平台，落實
健康碼互認機制和規則，明確跨地區流動人員健康碼信息在各地區可信可用，切實保障群眾必要
的出行需求。連維良強調，全國互認、一碼通行是普遍性的原則要求。（ａｃ）

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