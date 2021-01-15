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15/01/2021 16:51

【新冠肺炎】京東：斥１億元向原地過年快遞員提供高於標準的補貼

　　《經濟通通訊社１５日專訊》京東集團（０９６１８）副總裁曾晨在北京市新型冠狀病毒肺
炎疫情防控工作新聞發布會上表示，京東今年將投入近１億元人民幣，為堅守一線、原地過年的
「快遞小哥」提供高於國家法定標準的補貼、福利，並在倉庫、分揀中心、快遞營業部等場所舉
辦一系列文化關懷活動。（ａｃ）

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