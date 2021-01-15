【新冠肺炎】京東：斥１億元向原地過年快遞員提供高於標準的補貼

《經濟通通訊社１５日專訊》京東集團（０９６１８）副總裁曾晨在北京市新型冠狀病毒肺
炎疫情防控工作新聞發布會上表示，京東今年將投入近１億元人民幣，為堅守一線、原地過年的
「快遞小哥」提供高於國家法定標準的補貼、福利，並在倉庫、分揀中心、快遞營業部等場所舉
辦一系列文化關懷活動。（ａｃ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事15/01/2021
《神州經脈》美對華制裁加速 人行麻辣粉收縮 滬綜指止四周連漲
|財經熱話15/01/2021
【內銀起動】招行績佳行業復甦指日可待 吼落後內銀股買入長揸
|FOCUS15/01/2021
【FOCUS】拜登祭1.9萬億紓困 「社會主義」救美效果難料
|中國故事15/01/2021
【上海特寫】上海樓市冰火兩重天：住宅火爆漲 寫字樓迎寒冬
|開市Good Morning15/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：小米切忌心急沽出
|生財有道15/01/2021
年結前用盡MPF扣稅額？留意三個中伏位！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰