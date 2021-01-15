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即市新聞

15/01/2021 17:54

【債務風險】光大銀行等中介在永煤事件存違規，監管責令深入整改

　　《經濟通通訊社１５日專訊》交易商協會公布，光大銀行（０６８１８）
（滬：６０１８１８）、中原銀行（０１２１６）、興業銀行（滬：６０１１６６）在為永煤控
股提供中介服務過程中，存在違反銀行間債券市場相關自律管理規則，責令進行全面深入整改。
　　交易商協會共對永煤控股相關１１家機構作出處分決定，涉及２家發行人、１家會計師事務
所、１家評級機構以及７家金融機構。（ｊｔ）

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