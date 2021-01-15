【大國博弈】蓬佩奧：美國將對與南海爭端有關的中國個人限制簽證

《經濟通通訊社１５日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，美國將在當地時間周四（１４日）採

取更多行動來維護南海的自由，包括對與南海爭端有關的中國個人實施簽證限制。蓬佩奧在一份

聲明中稱，美國與尋求維護他們的主權權利和利益的東南亞國家站在一起，這符合國際法。美方

將繼續採取行動，直到看到北京停止其在南海的脅迫行為。

美國商務部早前宣布，將中國海洋石油集團有限公司列入經濟實體黑名單、北京天驕航空產

業投資有限公司（Ｓｋｙｒｉｚｏｎ）列入軍事終端用戶名單，指這兩間公司威脅美國國家安全

，包括指中海油協助中國威嚇南海鄰國。北京天驕則具有開發、生產及保養軍用物品，包括軍機

引擎的能力。

美國商務部在周四刊出的新聞稿中說，中國在南中國海的魯莽好戰行為，以及為其軍事化努

力而積極推動獲取敏感知識產權與技術的咄咄逼人行為，是對美國國家安全和國際社會安全的威

脅。自２０１３年以來，中國快速修建人工島的行動一直沒有停頓，「這使得中國共產黨對南中

國海爭議前哨軍事化，損害了美國在該地區夥伴的主權」。（ｗｌ）（ｚｚ）

