《神州縱橫－凌昆》開放多新機遇新挑戰

《神州縱橫》隨著國際環境變化，中國對外開放包括「一帶一路」建設正面臨巨大和不斷浮

出的新挑戰與機遇，必須及時準確地判斷形勢並作出恰當反應。這對中國政府以至企業均是重大

考驗。



＊英美形成反華聯盟＊



無疑中美經貿關係持續惡化乃最重要因素，特朗普政府在最後的日子不斷加碼遏制中國措施

，拜登上任不會翻盤或至少短期內不會。因此中美脫勾是必須接受的既定事實，為此必須做好退

出部署，包括從美國撤資撤人退市等。同時全國上下應把開放注意力轉移到北美地區，這裡海闊

天空，世界很大美國之外還有很多地方。為此須更多關注其他方面的國防形勢變化，首先是歐洲

特別是脫歐後的英國情況，英歐雖有協議但具體細節尚多不確定性而落實尚待磨合，期間摩擦難

免。英國對華態度也於去年急變：之前還頂住美國壓力參與「一帶一路」計劃及允許華為參與

５Ｇ項目，但其後卻跟隨美國反華，形成了英美反華聯盟，且不惜犧牲中英經貿合作之利。究其

逆轉或有以下原因：（一）脫歐後要多靠美國支持，故棄華親美。（二）文明衝突因素。中美進

行修昔底德決戰，英美間又同種故出面與美合力抗中。（三）殖民帝國殘夢未全醒。香港事件挑

垗起了帝國情懷，要出來弘揚「大國」聲威。然而英國親美路線今年又添變數，與特朗普大力支

持脫歐不同，民主黨本支持英國留歐，故對脫歐後的英國未必多加照顧。對中國來說與英國的合

作價值在脫歐後大減：作為中歐金融及物流中介的功能消失，與英合作反制美國制裁的作用全無

。何況游離歐美外的英國議價能力大減，更那堪聯合王國內部不穩而有分崩離析風險。中國必須

淡化增強與英經貿合作的策略，轉而開發與歐洲大陸的黟伴關係，尤須注意南歐東歐地區。幸好

少了英國歐盟與中俄合作的阻力亦減。



＊中國東盟合作有新突破＊



歐洲方面情況亦不樂觀，法德兩大國內部政情不穩。從歐盟整體看改革滯後經濟動力不足且

結構問題嚴重，故長遠看淡。中歐雖有協議但如何落實尚有不確定性，歐盟內部問題也將有影響

，故中歐合作只能慢火煎魚，不能操之過急。相反由於歐美形勢轉差，中國與近鄰的合作將有更

多機會也更為重要。東盟尤為重中之重，最近一個項目更值得注意：中國老撾鐵路將於今年中建

成，連接昆明到老撾首都永珍。這將為中國與東盟陸路連接及中國西南沿邊開放帶來重要突破。

首先這可助形成滇老經濟走廊，其後應把鐵路由永珍分兩路伸延：一是沿湄公河東岸南下柬埔寨

直到暹羅灣邊港口，二是跨過湄公河進入泰國直達曼谷。如是將在加強經濟合作外有重要的地緣

政治戰略意義。《資深評論員 凌昆》

