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15/01/2021 09:13

【大國博弈】中航集團列入美制裁名單，控股多家ＡＨ公司包括國航

　　《經濟通通訊社記者楊英傑１５日報道》美國國防部周四宣布，最新將９間中國企業列入與
中國軍方有關聯的制裁名單，上榜企業名單包括：
　－　中國航空集團
　－　中國商用飛機公司
　－　大新華航空
　－　小米集團（０１８１０）
　－　中微公司（滬：６８８０１２）
　－　廣東高雲半導體科技
　－　籮筐技術公司（美股代碼：ＬＫＣＯ）
　－　中譯語通
　－　北京中關村發展投資中心

＊矛頭指向中國民航系統及大數據產業＊

　　從第四批美國國防部制裁名單可見，美國除了繼續打擊中國半導體行業外，也把矛頭指向中
國民航系統及大數據產業。名單中體量最大當屬中國航空集團，其為從事民航行業的特大型央企
，控股被稱為國內三大航企之一的中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１），截至上日收
市公司市值超過２５９億港元，截至去年６月擁有４３１架客機及１５架貨機，經營國內外航線
超過２００條。
　　中國航空集團旗下上市公司還包括中航資本（滬：６００７０５）、中航機電
（深：００２０１３）、中航電子（滬：６００３７２）、中航沈飛（滬：６００７６０）、航
發動力（滬：６００８９３）及中航電測（深：３００１１４）。
　　中國商飛是中國大飛機產業的重要一環，由國資委控股，該企業主力研發國產客機
Ｃ９１９，目前該飛機已完成試飛，早前計劃每年量產１５０架，不過Ｃ９１９有多個關鍵部件
都直接採用國外產品，日後容易受美國制裁影響材料供應。
　　至於大新華航空是海航集團旗下的小型航空公司，機隊只有３架客機，經營多條北京至國內
其他城市的航線，以及由北京至西雅圖的直航航線，多年前曾擬在香港上市但計劃無疾而終。

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