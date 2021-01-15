【大國博弈】中航集團列入美制裁名單，控股多家ＡＨ公司包括國航

《經濟通通訊社記者楊英傑１５日報道》美國國防部周四宣布，最新將９間中國企業列入與

中國軍方有關聯的制裁名單，上榜企業名單包括：

－ 中國航空集團

－ 中國商用飛機公司

－ 大新華航空

－ 小米集團（０１８１０）

－ 中微公司（滬：６８８０１２）

－ 廣東高雲半導體科技

－ 籮筐技術公司（美股代碼：ＬＫＣＯ）

－ 中譯語通

－ 北京中關村發展投資中心



＊矛頭指向中國民航系統及大數據產業＊



從第四批美國國防部制裁名單可見，美國除了繼續打擊中國半導體行業外，也把矛頭指向中

國民航系統及大數據產業。名單中體量最大當屬中國航空集團，其為從事民航行業的特大型央企

，控股被稱為國內三大航企之一的中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１），截至上日收

市公司市值超過２５９億港元，截至去年６月擁有４３１架客機及１５架貨機，經營國內外航線

超過２００條。

中國航空集團旗下上市公司還包括中航資本（滬：６００７０５）、中航機電

（深：００２０１３）、中航電子（滬：６００３７２）、中航沈飛（滬：６００７６０）、航

發動力（滬：６００８９３）及中航電測（深：３００１１４）。

中國商飛是中國大飛機產業的重要一環，由國資委控股，該企業主力研發國產客機

Ｃ９１９，目前該飛機已完成試飛，早前計劃每年量產１５０架，不過Ｃ９１９有多個關鍵部件

都直接採用國外產品，日後容易受美國制裁影響材料供應。

至於大新華航空是海航集團旗下的小型航空公司，機隊只有３架客機，經營多條北京至國內

其他城市的航線，以及由北京至西雅圖的直航航線，多年前曾擬在香港上市但計劃無疾而終。

