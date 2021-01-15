【人行操作】麻辣粉小幅縮量，中信明明：人行幣策操作穩健中性

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日開展５０００億元（人民幣．下同）中期借貸便

利（ＭＬＦ，俗稱麻辣粉）操作，是對今日到期的３０００億元ＭＬＦ和本月２５日到期２４０

５億元定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）進行的續做，總額上縮量４０５億元。

中信証券研究所副所長明明認為，操作量小幅收縮，說明市場流動性總體充裕，人行貨幣政

策操作保持穩健中性。（ｗｌ）

