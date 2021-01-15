【新冠肺炎】「就地過年」留住遊子，內地春運車票預售大減近六成

《經濟通通訊社１５日專訊》臨近春節，新型冠狀病毒肺炎疫情全國多地復燃，各地響應「
就地過年」，據《中國之聲》引述國鐵集團副總經理李文新表示，今年春節前車票預售量較往年
同期大減近六成，預估春運客運量亦會調降到２﹒９６億人次，李文新指鐵路春運組織和疫情防
控形勢複雜嚴峻。（ｅｙ）
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