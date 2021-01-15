【上海特寫】上海樓市冰火兩重天：住宅火爆漲，寫字樓迎寒冬

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》隨著２０２０年上海房地產數據陸續出爐

，可以看到一個有趣的現象，在寸土寸金的上海，地產業正同時經歷著盛夏和寒冬，一邊是「一

房難求」的住宅市場，另一邊則是空置率不斷飆升的寫字樓市場。

不過，從供求關係上來看，出現上述現象也屬情理之中。今年上海住宅供應量較少，隨著經

濟復甦、信貸投放增加，市場上存量房屋無法滿足購房者需求，因此出現「一房難求」的狀況；

寫字樓市場則是因為今年新增供應較多，且疫情促使更多公司採取靈活辦公策略。即使經濟向好

，企業對擴租也更為謹慎。需求趕不上供應導致上海寫字樓空置率上升、租金下跌。



＊住宅樓：２０２０年新房、二手房成交量雙雙創下四年新高＊



面對突如其來的疫情，上海住宅市場在去年２、３月份一度停滯，但隨後在經濟復甦疊加貨

幣寬鬆政策的帶動下，購房需求回升，新房、二手房銷量穩步攀升，全年成交量雙雙創下４年新

高。

易居房地產研究院最新發布的數據顯示，去年上海新房成交面積約９１７﹒８萬平方米，同

比增長２３﹒１％，創４年新高；二手房市場同樣十分活躍，去年二手住宅成交３０﹒２萬套，

同比增長２７％，也創近４年新高。

房價方面，由於新房限價且多數成交單位位於外環以外，因此去年上海新房成交均價為每平

方米５﹒６萬元（人民幣．下同），同比溫和上漲３﹒２％；二手房方面，根據國家統計局最新

公布的數據，上海去年１２月二手房價格同比增長６﹒３％。

單單看這些數據似乎未能完全感受到市場的火爆程度。有一線房產中介對《經濟通通訊社》

表示，上個月，特別是月末住宅成交量很大，一旦有房源出來很快就賣掉。不過進入一月份以後

，成交已經回落，目前更多的是有價無市的情況，掛牌的房源都高出市場價很多。舉例來說，浦

東張江一個學區房項目從去年均價是每平方米不到９萬元，而目前的掛牌價是１４萬元，一年漲

幅達到５６％。



＊中原地產：供應不足、投資心態及城市動遷支撐購房需求＊



上海中原市場分析師盧文曦分析指，年底上海住宅樓升溫的因素有三，主要有供應不足、消

費者投資心態嚴重、城市動遷釋放的購買需求。

首先，今年上海新盤供應餘額有６７８萬平方米，同比減少１０％，但是成交量同比卻增加

超過１０％。當前新房庫存７６０萬平方米，去化周期不到９個月。而上海平均從拿地到可以銷

售，這個周期差不多在１１個月左右，可見目前上海房企在建項目的節奏開始跟不上銷售的節奏

。

其次，購房者買漲不買跌，在房價上漲趨勢明顯下，急切入市的人也就越多。新房因為有限

價因素，所以在上漲幅度上直觀感受不如二手房那麼明顯。

最後是上海有動遷舊改助力。上海去年舊改力度非常大，年底還有黃浦等區有動遷。這些需

求直接進入了新房、二手房市場。

展望未來，中指院報告稱，目前偏緊的供求關係有望得到緩解，今年總體成交規模仍將保持

在高位，價格將維持穩中有漲的態勢。雖然上海仍實行嚴格的限購政策，但上海近期對特定人群

落戶放鬆與加大人才引進力度，這對上海住房需求形成持續的補充。同時，上海仍在加快推進舊

區改造，較大規模的拆遷需求持續入市對明年市場也起到支撐作用。最後，去年上海住宅用地成

交規模同比增長６成，亦為今年市場供應量提供有力支撐，



＊寫字樓：空置率創下１０年新高，且仍將繼續上行＊



另一邊，寫字樓市場在經歷疫情的打擊後便一蹶不振，隨著下半年供應的增多，空置率不斷

上升。高力國際最新發布的數據顯示，上海寫字樓市場空置率在去年升至２２﹒７％，創近１０

年新高。隨著空置率的上升，去年上海寫字樓平均租金跌至每天每平方米７﹒６４元，同比跌幅

達到１０﹒７％，創近９年來新低。

不過，在需求方面也可以看到積極的一面。在復工復產推動下，去年下半年上海寫字樓市場

需求回升，淨吸納量為２５﹒１萬平方米，環比大增１６８％，同比上升４６％。金融、專業服

務和房地產行業的公司是去年四季度的主要需求來源，三者合計貢獻了淨吸納量的６０％。

展望後市，高力國際指出，今明兩年，上海寫字樓市場新增供應將迎來高峰，年均供應超過

２００萬平方米，將加劇租賃市場的競爭，空置率預計今明兩年升至２９﹒１％和３１﹒４％，

將創下歷史新高。租金持續承壓，預計今明兩年平均租金在每天每平方米７﹒４５元以及７﹒３

４元，要到２０２３年末才將開始溫和回升。

隨著寫字樓租賃價格的下降，以及新經濟、新消費的崛起，高力國際指，地產投資機構正將

投資重心從傳統的寫字樓逐步轉向可提供穩定現金流的物流地產、產業園區及資料中心等資產類

別。

