【ＦＯＣＵＳ】拜登祭１﹒９萬億紓困，「社會主義」救美效果難料

【ＦＯＣＵＳ】單日新冠不治近４５００例新高、首次申領失業救濟總人數直逼１００萬、

紐約地區租客欠付租金總額或達２０億美元……花旗國「肺疫＋經濟」爛攤子愈顯病入膏肓，上

月以「Ｈｅｌｐ ｉｓ ｏｎ ｔｈｅ ｗａｙ」隆重推介其經濟團隊的拜登，美東時間周四

（１４日）揭盅名為「Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｒｅｓｃｕｅ Ｐｌａｎ」的１﹒９萬億美元新紓困

方案。但「社會主義式」福利能否救美國？



＊派錢、租金、失業援助樣樣有＊



美國第４６任總統拜登上任倒數５日，周四打響其百日新政的頭炮－－涉資１﹒９萬億美元

的緊急紓困方案；稍後下月，預計他還將提出涉及基礎設施、綠色環保等更廣泛的刺激計劃。

新紓困方案主要分為三部分：一，逾１萬億美元直接救濟家庭，包括向大多數美國人派錢

１４００美元、提高每周失業援助金至４００美元、３００億美元租金援助、５０億美元助陷入

困境房客支付水電費等；方案並呼籲提高最低工資倍增至每小時１５美元。

二，４０００億美元用於抗疫，包括５００億美元支援病毒快速測試、２００億美元加快疫

苗接種（目標是１００內注射１億支疫苗）、１７００億美元支援學校安全重開或遠程教學等。

三，４４００億美元用於社區和企業的援助，包括向州及地方政府提供３５００億美元緊急

資金、３５０億美元低息貸款、１５０億美元支援小企業等。



＊過關參議院存變數，規模或減＊



拜登慷財政（赤字？）之慨欲拯救美國人於水火，儘管得到佩洛西、舒默兩位民主黨籍國會

領袖的全力護航，但能否在參議院通過仍存變數。

就在上月２２日，國會經過多番拉鋸終通過９千億美元抗疫紓困方案，如今時隔僅半個多月

，拜登再祭大手刺激，不單遠超市場預期（高盛早前料刺激規模７５００億美元），且恐難過把

「擔心財赤」掛在嘴邊的共和黨一關。較早時，共和黨參議院領袖麥康奈爾，就將派錢２千美元

稱為「向我們的孫子借錢，對富人社會主義」。

鑒於目前民主、共和兩黨在參議院各佔５０席，理論上拜登需支持１０名共和黨參議員的支

持（即取得６０票），才能令最新紓困法案通過。不過，拜登仍有一「技術性選擇」即通過「預

算和解規則（ｂｕｄｇｅｔ ｒｅｃｏｎｃｉｌｉａｔｉｏｎ）」，憑簡單多數制（即取得５１

票）令法案過關。

所謂預算和解規則源自７０年代，該程序旨在避免某些收支或債務法案陷入糾紛，２０１７

年特朗普的減稅計劃即是以此方式通過，但每個預算年度僅能使用一次。不過據稱拜登擬憑藉自

己的談判能力爭取共和黨支持，但不排除方案最終規模或縮水。



＊債務飆惟刺激消費、就業不易＊



無論上「拯救美國計劃」最終版本如何，左派勢力甚囂塵上的民主黨，未來四年都或令美國

成為「社會主義式」福利之國。有戲言就指，拜登免除學生貸款借款人每人１萬美元債務勢在必

行（雖然未包括於今次紓困方案中），未來免除部分房貸也指日可待。

不過，此舉恐將特朗普任內任內飆升７﹒８萬億美元至近２８萬億美元的美國國家債務，進

一步推升至拜登四年任期（如有）完結後的４０萬億美元。但問題是，如此紓困能否助經濟走出

困境？據紐約聯儲的論文研究，去年３月ＣＡＲＥＳ法案中派錢１２００美元中，僅有２９％用

於消費，用於還債、儲蓄各佔３５％、３６％。

而每周失業援助４００美元延續至９月，同或無益改善就業，因人們或寧願領取失業援助也

不願外出工作。研究顯示，ＣＡＲＥＳ法案早前提供每周失業援助６００美元時，超出６８％失

業者的原收入，即使援助降至３００美元，亦超過４２％失業者的薪金。

聯儲印鈔、拜登刺激未來勢愈來愈陷入死胡同，高喊「團結不是天上掉餡餅的夢想」的拜登

，是將癒合美國的裂痕還是令其更加分裂？答案或已寫在牆上。

