《港股評論－溫傑》藍月亮（０６９９３）基本面穩固股份關注度高

《港股評論》近日部分指數公司陸續公布剔除受美國制裁股份，本來應對相關股份走勢帶來
負面影響。可是，北水資金護盤性強烈，連日來對受制裁的股份大舉買入，導致相關成分股走勢
依然靠穩。面對這種現象，相信目前仍難以估計其影響性，只能繼續關注禁令的最新進展及市場
的新動態。
恆指走勢方面，在北水加持下，大市成交明顯回升，令本周成功突破２８０００點重要關口
。惟要留意，指數短期升幅過急，小心會有高位見頂現調整的風險。而中線的話，我們則認為年
內恆指目標可上試２９０００點。
另外，新股仍是市場資金高度關注的對象。踏入新的一年，新股市場的招股反應依然熱烈，
看到近日多隻新股亦錄得超額認購的現象。隨今年將有更多中概股回港作二次上市，料市場資金
將持續活躍於新股市場，相信可繼續帶動整體港股表現向好。
＊具影響力的市場地位＊
藍月亮（０６９９３）是內地著名的洗衣液品牌，多年來在內地洗衣液市場具領導地位。根
據弗若斯特沙利文報告，於２０１７年、２０１８年及２０１９年，集團的洗衣液、洗手液及濃
縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。自２０１１年來，更連續１０年在內地洗衣
液市場排名第一。
自新冠疫情出現以來，人們對個人健康及衛生的意識大幅提高，促使對清潔護理產品的需求
激增。按零售額計算，預計內地家庭清潔護理市場的規模將由２０１９年的１１０８億元人民幣
增長至２０２４年的１６７７億元人民幣。當中衣物清潔護理市場為內地家庭清潔護理行業中最
大的市場。
藍月亮的核心產品包括洗衣液、洗手液、衣物清潔護理產品、餐廚清潔產品及浴室清潔劑。
於２０１７年至２０１９年，旗艦品牌「藍月亮」深層清潔護理（亮白增艷）洗衣液、深層潔淨
洗衣液、柔順劑及抑菌洗手液的收益複合年增長率均超過１０％。根據弗若斯特沙利文報告，按
零售額計算，截至２０１９年底止，集團在洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為
２４﹒４％及１７﹒４％。集團業績增長穩定，營業額由２０１７年的５６﹒３２億元增加至
２０１９年的７０﹒４９億元，複合年增長率為１１﹒９％。純利由２０１７年的８６１６萬元
增加至２０１９年的１０﹒７９億元，複合年增長率為２５４％。
集團品牌知名度，在客戶黏性方面更具競爭優勢，其股價近日隨市況好轉而攀升，升至新高
１９﹒１６元，相對市值逾１０００億元，預計在下次恆指公司季檢有望被納入港股通，吸引更
多市場資金關注。企穩１７﹒８元可買入，上望２０元，穿１５﹒５元止蝕。
《光大新鴻基產品開發及零售研究部》
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