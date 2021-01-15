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15/01/2021 09:12

【大國博弈】美國國會報告指控香港一國兩制框架已毀

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）周四（１４日）
發表２０２０年報告，指香港「一國兩制」框架已被拆毀，嚴重損害香港法治和人權，並強調自
１９９７年起，美國國務卿去年第一次認定香港無法保持「高度自治」。

＊批評《港區國安法》威脅港人合法權益＊

　　報告認為，香港過去一年的政治動盪，源於香港和內地政府拒絕回應港人合理訴求，包括制
止和調查警方針對和平示威者的過度暴力，指控當局拘捕民主派領導人，阻撓記者採訪報道，對
司法機構施加政治壓力，而北京對香港更進一步推行《港區國安法》，威脅港人的合法權益。

＊要求撤銷黃之鋒等人控罪＊

　　報告批評香港政府選擇性執法，允許警方對非暴力示威者作出冒犯行為。委員會建議美國國
會和行政當局官員，持續為在香港被囚或被控的民主派人士發聲，撤銷針對黃之鋒、周庭等人的
控罪，敦促香港官員成立真正獨立的實體，調查針對警方的指控，呼籲內地和香港政府重啟選舉
改革程序，努力達致特首和立法會普選，以配合《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》
的條文等。（ｃｌ）（ｚｚ）

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