【國安立法】李家超：警方按國安法截取通訊，受國安委謹慎監督

《經濟通通訊社１５日專訊》立法會保安事務委員會召開會議，討論截取通訊及監察事務專

員發表的周年報告。熱血公民鄭松泰表示，《港區國安法》實施後，警方國安處獲行政長官授權

，便可截取任何資料，不受截取通訊及監察事務專員監管，質疑條例是否已形同虛設。保安局長

李家超反駁指，鄭松泰所說不符事實，強調警方執行細則時，要向國安委匯報，由國安委謹慎監

督。



＊截取通訊倘涉國安罪行將有另一機制＊



他提到涉及危害國家安全罪行而進行的截取通訊及秘密監察，會在另一機制下進行，與現行

機制並行，強調在國安法下採取行動所訂立的標準，與現行條例的標準一樣嚴格，警方亦需向國

安委匯報及受監督。

建築測量都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓問到如果有律師協助客戶做犯法行為，搜集證

據或截聽是否有難度時，李家超表示，這可能涉及專業保密權的資料，申請時已要向小組法官匯

報可能性。小組法官如果認為理據充分，會授權行動進行，但可能同時會附加條件。



＊法例已充分涵蓋新軟件＊



金融界的陳振英關注現行條例是否已涵蓋新的即時通訊軟件，在無需修例情況下，便可截取

通訊。李家超答稱，法例已充分涵蓋，不論科技如何變化，有關法律都適用。（ｃｌ）（ｚｚ）

