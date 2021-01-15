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15/01/2021 12:20

【新冠肺炎】民政事務局辛丑年新春酒會取消

　　《經濟通通訊社１５日專訊》香港政府公布，因應２０１９冠狀病毒病疫情的最新發展，原
訂於２月舉行的民政事務局辛丑年新春酒會將會取消。
　　港府發言人表示，基於疫情的發展，政府經審慎考慮後，決定取消本年度的酒會。民政事務
局感謝社會各界人士在過去一年對特區政府的支持。
　　受疫情影響，近日多項賀歲活動已宣布取消，包括農曆新年煙花匯演、元宵綵燈會、花車巡
遊以及林村許願節。（ｃｌ）

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