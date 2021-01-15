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15/01/2021 15:55

【新冠肺炎】曾國衞：本港與內地未有條件恢復通關

　　《經濟通通訊社１５日專訊》政制及內地事務局局長曾國衞出席立法會一個委員會時指，去
年６、７月已與內地當局就以互認健康碼通關，達成初步共識，但因本港再爆發疫情，加上內地
現時亦出現零星爆發，雙方目前共識是仍未具備條件恢復通關，未來會保持緊密聯繫，盡快恢復
人員往來。
　　被問到有否與台灣商討「旅遊氣泡」，曾國衞指，目前仍視乎雙方疫情發展，有具體安排才
作公布。

＊多名議員批評陳肇始在疫情問題的應對＊

　　另外，多名議員亦在立法會內務委員會上批評食物及衞生局長陳肇始在疫情問題的應對。經
民聯梁美芬批評，陳肇始在星期三的大會上，未有正面回應議員提出的質詢，答覆冗長，認為行
政機關若是尊重議員，應有備而來，而非「遊花園」，特別在抗疫問題，否則嚴重影響行政立法
關係及信任。
　　實政圓桌田北辰亦不點名批評陳肇始，指近日某局長公開發表部份言論，例如規管私人場地
聚會及商場提早關門，令社會嘩然，需要其他局長或消息人士糾正，希望當局「放風」前想清楚

　　漁農界的何俊賢表示，當局取消年宵市場，不但無法分散人流，甚至令更多人集中在旺角花
墟，希望當局考慮保留年宵，若一意孤行取消，政府需承擔政治及抗疫後果。（ｓｌ）

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