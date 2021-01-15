【企業盈喜】濱江服務料去年全年合併淨利潤按年增逾７成

《經濟通通訊社１５日專訊》濱江服務（０３３１６）發盈喜。集團預期截至去年１２月底

止全年歸屬公司權益持有人的合併淨利潤將較２０１９年同期扣除上市費用前歸屬公司權益持有

人的合併淨利潤增長超過７０％。

合併淨利潤增加主要是由於集團在管項目和在管建築面積增加；業主增值服務與非業主增值

服務的收入均上升；及新冠肺炎疫情期間社會保險減免政策影響。（ｓｌ）

