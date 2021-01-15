【新冠肺炎】房屋署碩門邨一名兼職清潔工人確診

《經濟通通訊社１５日專訊》房屋署昨日晚上得悉一名於碩門邨瑞碩樓工作的外判兼職清潔

工人確診２０１９冠狀病毒病。他現正在亞洲博覽館社區治療設施接受治療。

該名清潔工人居住於碩門邨喜碩樓，負責瑞碩樓的兼職夜更清潔工作，而最近一次上班日期

為１月１１日。碩門邨的屋邨管理處，以及瑞碩樓垃圾房及公用地方已遵照衞生防護中心指引進

行全面清潔和消毒。（ｃｌ）

