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即市新聞

15/01/2021 07:56

中國疏浚環保（８７１）建議２合１，溢價１１％發新股籌１億元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國疏浚環保（００８７１）公布，建議每２股合併為１股新
合併股份，同時向主席兼主要股東劉開進發行約５﹒０８億股新合併股份，每股新合併股份認購
價０﹒２元，集資約１﹒０２億元。　　
　　該集團指，假設股份合併已生效，每股新合併股份認購價較昨日收市價０﹒０９元經合併後
的０﹒１８元溢價約１１﹒１１％，而所發行新合併股份佔擴大後股本約３３﹒８％，即劉開進
及其一致行動人士持股由約１９﹒４４％增至約４６﹒６７％，從而觸發根據收購守則規則作強
制性全面要約責任，劉開進將申請清洗豁免。該集團擬將集資所得款項淨額約９８４０萬元將用
於悉數贖回２０１６年債券，餘下約１２０萬元將用作一般營運資金。
　　該集團指，由於近兩個財政年度虧損嚴重，無法從內地銀行獲取額外融資償還２０１６年債
券，而供股或公開發售等過程相對耗時，故建議劉開進認購新股集資。　

＊建議每手改２萬股符交易規定＊

　　此外，該集團指，待股份合併後，每手買賣單位由１０００股調整為２萬股，以昨天收市價
計，每手買賣單位價值將由９０元調整為３６００元，將使其遵守上市規則之交易規定。有關建
議需待股東批准等。（ｗｈ）

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