《日入而息》小米等中企被列黑名單，佐敦油麻地廿幢大廈強制檢測



《今天重點》﹡華府宣布將小米等九間企業列入投資黑名單；小米（０１８１０）確認其並

非中國軍方關聯企業

﹡商務部回應制裁９間中企：沒任何規則基礎和程序公正

﹡大摩表示美國投資者或需出售１２０億美元中國股票

﹡銀公料低息環境續維持一段時間，未見本港有實行負利率跡象；銀公表示需

視乎美制裁行動內容，業界會與監管保持溝通

﹡中原ＣＣＬ按周回落０﹒９％，料樓價已擺脫疫情影響

﹡政府要求７月１日前受聘公務員４周內簽署宣誓聲明

﹡陳肇始稱佐敦油麻地廿幢大廈列入小區強制檢測範圍；本港今日新增３８宗

確診個案，２幢大廈須強制檢測



《即日市況》﹡騰訊友邦造好，港股反覆升７７點收２８５７３，成交大增２２％



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒０１％，本周破頂回落終結四周連升



《美元匯價》﹡短線美匯料８９﹒９０至９０﹒７０整固；歐元最新報１﹒２１３３╱３６

，日圓最新報１０３﹒６６╱６７



《公司業績》﹡千盛集團（０８４７５）第一季虧損收窄至２２﹒７萬坡元，不派息

﹡承興國際控股（０２６６２）全年虧損收窄至７０１５萬元，不派息

﹡高門集團（０８４１２）中期虧損減至４０９萬元，不派息

﹡陽光能源（００７５７）去年收入按年升３７％至６０﹒６５億元人民幣



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）１月２５日推出藥明生物（０２２６９）及京東健康

（０６６１８）期貨合約及期權

﹡大新銀行（０２３５６）推出中小企稅務貸款，貸款額高達３００萬元

﹡中國光大水務（０１８５７）完成發行１０億元人民幣第二期中期票據

﹡平安好醫生（０１８３３）成立互聯網不孕不育專科中心

﹡唯品會擬下半年來港第二上市，集資１５６億

﹡非凡中國（０８０３２）斥５１００萬英鎊購英國製鞋商Ｃｌａｒｋｓ控制

性股權

﹡南洋商業銀行委任陳細明為副董事長，劉鈞任總裁

﹡祖龍娛樂（０９９９０）控股股東自願延長逾３４％股份禁售期約半年

﹡報道指藍鼎（００５８２）南韓賭場失竊億元案，警鎖定３名疑犯

﹡綠葉製藥（０２１８６）帕金森病新藥於日本完成一期臨床試驗

﹡潤東汽車（０１３６５）附屬破產重整獲法院指定管理人

﹡羅馬集團（０８０７２）今早宣布停牌

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬簽訂甘肅一工程總承包合同

﹡楊秋華及陽建偉獲委任為上海實業控股（００３６３）副行政總裁

﹡中國移動香港即日起推出Ｇａｌａｘｙ Ｓ２１ ５Ｇ系列預售優惠

﹡香港電訊（０６８２３）ＣＳＬ即日起接受預訂Ｇａｌａｘｙ Ｓ２１系列

手機

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳款，代價約為８４８０萬元人民幣

﹡味千（００５３８）去年第四季同店銷售增長率按年跌１１﹒２％

﹡中煤能源（０１８９８）去年商品煤銷量按年升１４﹒９％

﹡環能國際（０１１０２）已向聯交所上市委員會提出書面要求覆核

﹡東方海外（００３１６）去年第四季總貨運量按年升２３﹒７％，總收益升

５１％

﹡創建集團控股（０１６０９）附屬購美國格林納達州一地塊，涉２０００萬

美元

﹡中國抗體（０３６８１）免疫性疾病藥Ｉ期臨床試驗在中國完成首例健康受

試者給藥



《國企紅籌》﹡中石化（００３８６）去年原油產量按年跌１﹒４％，天然氣產量升逾２％

﹡中國太平（００９６６）去年原保險保費收入按年增３﹒４８％

﹡南航（０１０５５）去年１２月客運運力按年下降２３﹒９％



《神州民企》﹡長城汽車（０２３３３）展出新車，「華為小公主」姚安娜站台搶風頭

﹡騰訊《王者榮耀》上月吸金２﹒６億美元位列全球手遊榜首

﹡中升集團（００８８１）行使授權購回股份

﹡中國動向（０３８１８）第三季度Ｋａｐｐａ品牌同店銷售錄中單位數增長

﹡特步國際（０１３６８）去年第四季度零售銷售按年錄高單位數增長

﹡明發集團（００８４６）達成所有復牌條件，擬於周一復牌

﹡比亞迪（０１２１１）增發Ｈ股已獲中證監批准



《中國要聞》﹡統計局表示１２月７０個大中城市樓價穩中略漲

﹡測算表示上月７０城樓價指數同比漲幅續收窄至３﹒８％

﹡工信部就稀土管理條例徵求意見，擬加強稀土產業管理

﹡官媒評論表示富士康２億美元遠不夠造車，拜騰難翻身

﹡安心財險償付能力嚴重不足，遭銀保監責令增加資本金

﹡中證監將對永安期貨、上海建工信披質量進行檢查

﹡上海「十四五」將投６５０億推８０個治水項目；上海去年重大工程完成投

資額１７０８億元，創新高；上海將抓緊出台碳達峰行動方案

﹡人行續做５０００億元ＭＬＦ、２０億逆回購利率持平；今年貨幣政策更靈

活精準，Ｍ２可略高經濟增速；去年房地產貸款增速８年來首次低於各項貸

款；三原因令去年Ｍ１增速較大，未來增長料平穩；人行陳雨露稱螞蟻整改

工作組已成立，正制定時間表；人行關注核心ＣＰＩ變化，今年物價料溫和

漲；人行孫國峰稱人民幣匯率有升有貶、雙向浮動將成常態；當前利率水平

合適，存準率水平不高

﹡廣東表示今年春運全省旅客發送量料較去年跌１４﹒９％

﹡蔚來前執行副總裁加盟富士康，任電動汽車平台ＣＥＯ

﹡外媒表示中國考慮放行滯留港口澳洲進口煤炭

﹡抖音或將成為央視春晚獨家紅包合作夥伴，拼多多退出

﹡中證監表示交易所將進一步完善可轉債交易規則；已將南極電商股票交易納

入重點監控範圍

﹡滬春運辦表示今年春運客流預計比２０１９年下降２０％

﹡一太表示物流倉庫和數據中心是去年樓市大宗交易熱點；去年上海房價漲幅

較穩定，持續監管基調不變

﹡習近平稱要以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局

﹡兩部門發文規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務

﹡光大銀行等中介在永煤事件存違規，監管責令深入整改



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１５６１６點



《其他消息》﹡１２港人家屬獲深圳當局告知，完成檢疫後可預約探訪

﹡李家超稱警方按國安法截取通訊，受國安委謹慎監督

﹡香港民意研究所入稟高院，促警方交還與案件無關資料

﹡消息指黃國桐等１１人今日陸續獲准保釋

﹡李律仁再獲委任為金發局主席，任期兩年

﹡金管局表示綠色債券市場面臨最大挑戰是對綠色金融分類

﹡旅發局表示去年訪港旅客３５７萬，按年跌９３﹒６％

﹡港府表示保險業相關利得稅寬減預計３月１９日起生效；港府證實民政局政

助黎穎瑜因照顧家人而辭職；港府第四季補地價收入升至８３億元

﹡楊潤雄稱仍在跟進涉使用不當教材官校教師個案

﹡智慧城巿藍圖２﹒０出台，薛永恆稱過去３年投放逾９億於數碼基建；薛永

恆稱與深圳制定河套創科園聯合政策，支援落戶科企

﹡政府要求７月１日前受聘公務員４周內簽署宣誓聲明；保險相連證券業務規

管制度將於３月２９日起生效

﹡天予出任運房局常任秘書長，蕭家賢升任差估署署長

﹡田北辰料沙中線過海段明年首季難以通車

﹡經民聯倡寬免稅項，容許僱主和僱員停供強積金半年

﹡本港去年破產呈請升６﹒６％，創４年新高

﹡邱騰華稱看不到有大量公司撤離，已加強海外宣傳工作

﹡深股通額度全日用２７億元；滬股通額度全日用１０﹒１億元，陸股通淨流

入８億

﹡港府申請將港珠澳大橋核算預算增至１０５﹒６億元

﹡眾安銀行推第二輪稅貸優惠，實際年利率１﹒８８％

﹡銀公料低息環境續維持一段時間，未見本港有實行負利率跡象

﹡中原ＣＣＬ按周回落０﹒９％，料樓價已擺脫疫情影響

﹡本港機場去年客運量跌近九成，但貨運量僅減少７％



《大國博弈》﹡大摩表示美國投資者或需出售１２０億美元中國股票

﹡小米（０１８１０）確認其並非中國軍方關聯企業

﹡中微公司稱與軍方毫無關係，美制裁對經營沒實質影響

﹡加國總理杜魯多敦促各國聯合反對中國拘捕外國公民

﹡美制裁矛頭指向中國民航系統，國航母企、商飛入名單；美國制裁中海油和

涉南海軍事官員，中方稱屬霸凌行為

﹡美股籮筐技術入制裁名單，退市風險高，隔晚股價稍跌

﹡美國國會報告指控香港一國兩制框架已毀

﹡麻省理工學院華裔教授遭美起訴，隱瞞為中國長期工作

﹡蓬佩奧稱美國將對與南海爭端有關的中國個人限制簽證

﹡回應拜登刺激經濟方案，人行表示警惕風險堅持國內優先

﹡商務部回應制裁９間中企：沒任何規則基礎和程序公正

﹡銀公表示需視乎美制裁行動內容，業界會與監管保持溝通



《新冠肺炎》﹡本港今日新增３８宗確診個案，２幢大廈須強制檢測

﹡上海暫停中高風險地區長途客運

﹡日本推７４１８億日圓緊急預算儲備支援配合防疫企業

﹡民政事務局辛丑年新春酒會取消

﹡石蔭邨仁石樓居民陸續撤離，袁國勇指有垂直傳播可能

﹡政府公布取消農曆新年煙花匯演及元宵綵燈會

﹡匯豐彌敦道分行及理財中心暫停服務，有到訪客戶確診

﹡國藥表示全國已接種逾千萬劑次，副作用遠低於普通疫苗

﹡曾國衞稱本港與內地未有條件恢復通關

﹡「就地過年」留住遊子，內地春運車票預售大減近六成

﹡陳肇始稱佐敦油麻地廿幢大廈列入小區強制檢測範圍

﹡趙立堅稱一名世衛專家通過次輪檢測，已安排前往中國

﹡京東（０９６１８）斥１億元向原地過年快遞員提供高於標準的補貼

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