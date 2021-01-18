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即市新聞

18/01/2021 07:50

《華爾街內望》受累銀行股及能源股下跌，美股道指跌１７７點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國大型銀行公布業績後走低，加上能源股受監管機構對埃克
森美孚的調查拖累，美股上周五（１５日）收低。
　　道指跌１７７點或０﹒５７％，報３０８１４點。標指跌２７點或０﹒７２％，報３７６８
點。納指跌１１４點或０﹒８７％，報１２９９８點。上周累計，道指跌０﹒９％，標指和納指
跌約１﹒５％。
　　市場預期華府將推出大規模財政刺激計劃，而下屆總統拜登已公布１﹒９萬億美元計劃，當
中包括約１萬億美元對家庭的直接救助資金。
　　美國上月零售銷售連續第三個月下降，因為減緩疫情傳播而出台的新措施引發就業崗位流失
，證明上年年底處於困境的經濟復甦步伐大大放緩。
　　個股方面，據路孚特數據顯示，預計上年第四季標指成份股的盈利將按年跌９﹒５％，不過
預計今年第一季盈利將增１６﹒４％。
　　標普銀行股指數下跌，不過美國各銀行第四季利潤勝預期。富國銀行急挫７﹒８％，花旗集
團瀉６﹒９３％，摩根大通跌１﹒７９％。
　　埃克森美孚走低４﹒８％，有報道指美國證券交易委員會（ＳＥＣ）對公司展開調查，公司
涉嫌高估二疊紀頁岩油盆地的關鍵資產。
　　指標十年期國債收益率由１﹒１３８％跌至１﹒０９４％。（ａｌ）

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