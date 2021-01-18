《牛熊志選－陳其志》資金看好長汽

《牛熊志選》恆指連日穩步上揚，走勢向好１０天平均線已上移至２８０００點關口附近，

如續守穩１０天線，後市可望繼續大漲小回。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１４日）過

去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３﹒１９億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊

證則累計約２﹒７７億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆

指牛證街貨主要在收回價２２８００點至２３０９９點之間，累計相當約９９２張期指合約；熊

證街貨主要在收回價２８８００點至２９０９９點之間累計了相當約２３０６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１８﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒５個波幅點至１９﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒１個波幅點至３１﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至

３５﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至３８﹒３％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至３４﹒８％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒３個波幅點至４６﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至

２５﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至３２﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至２５﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升３﹒２個波幅點至２６﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至

２４﹒６％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，長汽（０２３３３）的相關認購證及牛證合共錄

得約５１９０﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活

躍的長汽認購證為行使價約２８元至３６元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒１倍至３﹒４

倍；另外，阿里（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約４８６６﹒０萬元資金淨流入部署

，資金留意行使價２６９元至２７５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒６倍至

６﹒９倍；牛證方面，資金留意收回價２２６元至２２７元之間的較貼價條款，收回距離約

５﹒７％至６﹒２％，槓桿約１２﹒６倍至１４﹒３倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約７８５２﹒０萬元資金淨流

入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５１３元至５３５元附近的中期價外條

款，實際槓桿約７﹒８倍至８﹒２倍；熊證方面，資金主要留意收回價６５１元至６５８元附近

的條款，收回距離約１﹒５％至２﹒６％，槓桿約２８﹒３倍至４０﹒９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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